Politicianul mamă eroină

Chiar şi atunci când pozează în fată mare, politicianul pervers obişnuieşte să-şi pună poalele în cap. E una dintre metehnele la care nu poate renunţa. Aşa a apucat el de mic… Şi, pe urmă, să nu uităm, năravul din fire nu are lecuire! Pot spune că poalele i-au intrat în sânge. Mai mult decât atât, zic unii că este bolnav de poale! Pe perioada mandatului său într-o funcţie importantă, nu a făcut altceva decât să se dea cu burta pe balustradă şi să joace bambilici. A dezvoltat şi alte sporturi. De pildă, bâza americană cu efect de bumerang sau lapte gros întors. Făcând glume proaste, suna pe la uşile oamenilor, după care, chicotind, se ascundea în scara blocului. Astfel, a lansat destule petarde cu creşterea lefurilor şi mărirea pensiilor. Canci. Starea de canci, despre care am scris zilele trecute, i se potriveşte de minune. Vorbe multe şi fapte puţine. Pe post de icoană, le-a tras adversarilor basca pe ochi, stingând lumina în paralel. Aşa se face că unii s-au dus grămadă pe scări cu reformele lor cu tot. Alţii au fost îngropaţi în bunele lor intenţii, punându-şi singuri cruce. A persiflat criza. A umflat baloane pentru populaţie şi a fluierat deseori în biserică. În tot acest timp, perioadă fertilă în care şi-a făcut de cap, nu s-a gândit că o să vină şi ziua judecăţii. Drept care, în numele bunului său plac, s-a jucat, precum Goe, de-a ţară, ţară, vrem ostaşi. Nu-i aşa că avem nişte conducători poznaşi? Ca să nu se plictisească, a turnat magiun în galoşii unor parlamentari, după care a dat alarma, regizând un exerciţiu tactic în caz de incendiu. Din toată chestia asta, am rămas cu reflexul că scapă cine poate… Ca să ne convingă că este fată mare, îşi trage legitimaţie de apolitic. În felul acesta, brusc şi concomitent, nu a mâncat, nu a băut! Ca atare, nu plăteşte! Degeaba alergi după politicianul fată mare ca să-i ceri socoteală… Dacă îl întrebi cum a şmecherit el ţara cu partidul, face pe prostul. Îi dă dreptul legitimaţia de apolitic. La adăpostul ei, refuză constant să prezinte raportul faptelor sale pentru ţară, pentru că asta ne interesează. Până la urmă, nu vrea şi gata! Îţi suflă în faţă ca să te convingă că nu miroase a usturoi. Nu mai amintesc de chestia asta. E prea veche. Dacă a trecut la dreapta apoliticilor, el zice că trecutul său ca activist într-un partid nu se mai contabilizează. În postura jalnică de fată mare cu mulţi copii acasă, e tot o greaţă. E clar că nu se împacă deloc cu rigorile fecioriei. Chiar dacă se străduieşte din răsputeri să facă pe cel alb şi neprihănit, îl dau de gol apucăturile şi metehnele lui de-o viaţă. De pildă, vorbeşte cu gura plină şi se şterge la nas cu dosul poalelor. În cazul politicianului parşiv, starea de fată mare este una de urgenţă. De pildă, foarte mulţi abuzează de ea în campaniile cu iz electoral. Le-a intrat lor în cap că Scufiţa Roşie dă bine la public. Aiurea. Poate nu i-aţi văzut palmaresul… Când este invitat la dezbateri, politicianul fată mare se eschivează, apelând la imunitatea conferită de statutul său de mamă eroină.