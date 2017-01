Politicieni şi jurnalişti premianţi şi repetenţi

 POLITICIENI  Asociaţiile Salvaţi Dunărea şi Delta, Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, Terra Mileniul III, WWF şi Alma-Ro au premiat, vineri, jurnaliştii şi politicienii care s-au remarcat pozitiv şi negativ pe frontul de mediu în perioada iunie 2010 - mai 2011. Cea de-a patra ediţie a Green Awards - Premiile pentru cele mai importante performanţe politice şi jurnalistice din domeniul protecţiei mediului - marchează, ca în fiecare an, Ziua Mondială a Mediului. Printre politicienii care s-au remarcat prin eforturi de protejare a mediului şi care au fost premiaţi de reprezentanţi ai societăţii civile se numără Victor Ponta - premiul „Forumul ecologist de mediu politic“, Bogdan Chiriţoiu - premiul „Perseverenţă în inocenţă“, Gheorghiţă Boţîrcă, primarul din Topoloveni - premiul „Prea multă inovare poate să te omoare“, Sulfina Barbu - premiul „Salvaţi Delta“, Lucia Varga - premiul „Spaţiul verde e cu targa, vine şi-l salvează Varga“. La polul opus s-au aflat politicienii care, prin acţiunile şi declaraţiile lor, au afectat negativ mediul din România în anul ce a trecut: PDL - premiul „Hâc, Eu cu cine votez?“, Valeriu Tabără - premiul „Organismu-i de rahat, dacă nu-i modificat“ sau Anca Boagiu - premiul „Anca Roadefier“.

 JURNALIŞTI Jurnaliştii care şi-au folosit energia şi laptopul pentru a semnala nenumărate nereguli, situaţii şi evenimente pe teme de mediu şi care sunt recunoscuţi ca atare de către organizaţiile de mediu sunt: Ion Longin Popescu, Formula As - premiul „Veteran de război“, RFI România - premiul „Toujours l’amour“, Alex Dima, Pro TV- premiul „România, te iubesc împădurită“. Juriul Green Awards a decis să acorde două premii speciale pentru publicaţii care s-au remarcat negativ prin activitatea editorială din acest an: România Liberă - premiul „Cenzură cu cianură“, pentru că, ulterior publicării unui articol cu privire la legislaţia anti-cianuri în minerit, publicaţia a decis retragerea acestuia şi Adevarul Holding - premiul „Think inside the box“ pentru a fi înterupt brusc colaborarea cu platforma Think Outside The Box. Diplomele au fost înmânate de către reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale pentru protecţia mediului, care au ţinut să atragă atenţia asupra celor mai importante momente, atât bune, dar mai ales rele, care au afectat mediul în ultimul an.