Politicienii, persona non grata în şcoli

Consiliile naţionale ale Federaţiei Educaţiei Naţionale (FEN) şi Federaţiei „Spiru Haret“ au decis, vineri, constituirea Alianţei Federaţiilor din Învăţământ (AFI), pentru a lupta în comun în vederea obţinerii drepturilor sindicale pe care le-au pierdut în ultimul an. „În ultimul an, am pierdut tot ce am negociat şi am obţinut în 20 de ani de activitate sindicală. Am ajuns la salarii de 300 - 400 de lei, la încălcarea drepturilor stabilite în contractele colective de muncă şi la deficit de personal pentru că angajaţii părăsesc sistemului de învăţământ pentru salarii mai bune sau sunt daţi afară”, a declarat preşedintele „Spiru Haret”, Gheorghe Isvoranu. Reprezentanţii celor două federaţii au solicitat membrilor de sindicat să ignore politicienii care vor participa la festivităţile de deschidere a anului şcolar. Totodată, sindicaliştii au cerut depolitizarea de urgenţă a sistemului de învăţământ. „Nu mai vrem oameni politici în învăţământ, nu mai vrem numiri pe criterii politice”, a declarat Marius Nistor, prim vicepreşedintele Federaţiei „Spiru Haret”. În cadrul întrunirii de vineri a fost stabilit şi un calendar de acţiuni. Astfel, pe 29 septembrie, sindicaliştii vor participa la euromitingul de la Bruxelles, ocazie cu care vor depune şi un memoriu la Comisia Europeană, privind situaţia din învăţământul românesc. În perioada 28 - 29 septembrie va fi organizată o masă rotundă la Bucureşti, pe problemele învăţământului românesc, la care vor participa şi reprezentanţi ai Internaţionalei Educaţiei. Pe 5 octombrie, cu prilejul Zilei Mondiale a Educaţiei, sindicatele din cele două federaţii vor organiza un miting în faţa Palatului Cotroceni. Conducerea Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi-a exprimat surprinderea faţă de poziţia FEN şi „Spiru Haret”, care nu i-au invitat la discuţiile purtate vineri şi pe reprezentanţii FSLI.