Politicienii petrec sărbătorile în familie

Politicienii au lăsat, pentru câteva zile, politica deoparte şi se strâng de la cel mai mic până la cel mai mare să petreacă Sfintele Sărbători de Paşte în familie. Liderul grupului senatorilor PSD, Ilie Sârbu, va petrece Sfânta Sărbătoare la casa sa din Cornu, împreună cu familia. Parlamentarul PSD va petrece Paştele împreună cu fiica sa, Daciana Sârbu, cu soţul ei, preşedintele PSD, Victor Ponta, şi cu nepoţii. \"La câte am văzut până acum şi prin câte am trecut, cel mai mult îmi doresc sănătate. Cu restul pot să mă descurc, dar în primul rând să fim sănătoşi\", a declarat Sârbu. La rândul său, vicepreşedintele PSD Titus Corlăţean a susţinut că va petrece Paştele împreună cu familia şi rudele, unde în afara Bucureştiului. Corlăţean va strânge întreaga familie la casa pe care el şi soţia sa au construit-o anul trecut, lângă Capitală. \"Nu vreau nimic de la Iepuraşul de Paşte, pentru că, în primul rând, eu ca şi creştin cred în alte valori. Dar mi-aş dori ca Dumnezeu să ne facă mai iubitori şi mai înţelepţi şi să realizăm că trebuie să schimbăm ceva\", a afirmat el. Senatorul PSD a spus că zilele libere vor fi un bun prilej pentru a se odihni la casa nou construită, viaţa politică agitată nepermiţându-i prea multe astfel de ocazii. Corlăţean a menţionat că va profita de ocazie pentru a amenaja curtea casei până în noaptea Învierii. El şi-a propus să planteze pomi şi flori şi să tundă gazonul. Nici politicienii puterii nu vor să audă de probleme de serviciu în cele câteva zile libere. Ministrul Agriculturii, democrat-liberalul Valeriu Tabără vrea să savureze, alături de nepoţi, momentul în care va veni Iepuraşul, iar preşedintele Organizaţiei de Femei a PDL, Sulfina Barbu, a precizat că va merge de sărbători la ţară, în Prahova, la socrul ei. Paştele este sărbătorit şi de maghiari printr-un obicei păstrat din generaţie în generaţie. Liderul senatorilor UDMR, Fekete Andras Levente, a declarat, că la fel ca în copilărie, va participa la obiceiul stropitului fetelor cu parfum. \"E obiceiul din Transilvania, care are loc în ziua de luni, a doua zi de Paşte. Umblăm şi noi cu stropitul şi atunci mai vizităm familiile, prietenii, prietenele. Stropim fetele cu parfum să miroasă frumos\", a spus Fekete Andras Levente.