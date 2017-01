Deputatul social democrat Ion Stan a declarat, joi seară, că politicienii “sînt monitorizaţi de Băsescu şi de instituţiile statului, obediente acestui om, care înregistrează convorbiri telefonice, anume acelea la care dînsul a făcut referire în intervenţiile pe care le-a avut la radioul public”. El a apreciat că actuala campanie electorală nu a început sub auspiciile fair-play-ului şi eleganţei politice, acuzîndu-i pe reprezentanţii PD-L că n-au uitat de şantaj şi nici de calomnie, toate reunite acum sub un cuvînt, “care îi este drag şefului de partid Traian Băsescu, zoaie”. Stan a mai precizat că a constatat cu surprindere faptul că reprezentanţii PD-L din judeţul Dîmboviţa şi-au însuşit toate proiectele realizate de administraţia social-democrată, prezentîndu-le în campania electorală ca fiind \"realizările lor proprii”. Reacţia lui Stan vine în urma declaraţiilor făcute de Băsescu la postul public de radio. Acesta a susţinut că începutul campaniei electorale pentru alegerile locale îi dă senzaţia de blat, menţionînd că unii candidaţi se laudă între ei, fapt ce creează impresia că anumite partide, care susţin că sînt adversare, sînt în stare, de fapt, să colaboreze. Potrivit acestuia, senzaţia de non combat din campanie denotă ori înţelegeri deja făcute între policitieni, ori teama candidaţilor de a-şi reproşa reciproc “realităţi din trecutul lor”.