Politicienii XXXL

Pînă mai ieri, naivul credea că artistele de tip XXXL sînt cele grase. Necunoscătorii în arta cinematografiei porno se gîndesc doar la greutatea naivă a unor doamne şi nicidecum la vechimea şi experienţa acumulate în cîmpul muncii. Deunăzi, într-o emisiune televizată, o fătucă, în vîrstă de 20 de ani, se lăuda că are în palmaresul ei peste 1.000 de bărbaţi, ceea ce înseamnă că a început junioratul mult prea devreme. Din cîte îmi amintesc, marele fotbalist brazilian Pele a dat 1.000 de goluri după o viaţă pe stadion, care, oricum o dai, este mai mare decît un pat. Mai nou, artistele XXXL se laudă în direct cu performanţele lor sexuale şi solicită ca vechimea în pat să le fie trecută în cartea de muncă. Aşa, pentru că nu se ştie ce le aşteaptă mai tîrziu! Marca XXXL se potriveşte foarte bine în politică, unde se practică pe scară largă curvăsăraia de partid. Să nu credeţi că aventurile erotice ale unor politicieni nu sînt la fel de spectaculoase. Asistăm, de altfel, la tot felul de combinaţii ciudate, ca să nu le spun altfel. Înainte, cam pe la începutul politichiei noastre capitaliste, mai exista puţin respect, pudoare şi reţinere. Pe urmă, la scurt timp după implementarea unor doctrine stricate, a început desfrîul. Sînt activişti care au trăit cu nenumărate partide la viaţa lor. Au unii un partid pe post de nevastă şi, bineînţeles, o amantă de acelaşi calibru. Sigur, în astfel de cazuri, sînt preferate partidele din Opoziţie, care se manifestă tot timpul contra… Limbajul multor politicieni ar trebui însemnat cu indicativul XXXL. Nu ştiu de ce, în anumite perioade, nu se pune bulina roşie pe uşile Parlamentului, ca să-şi ferească urechile şi adulţii de zona porcoasă a politichiei. Tot în grupa XXXL intră şi hahalerele politice care îşi saltă poalele în cap, oferindu-ne pe gratis secvenţe de-a dreptul dezagreabile. Este strigător la cer cînd auzi ce scot pe gură unii domni politicieni! Chestii care îţi taie pofta de mîncare şi cheful de viaţă… Aud că limbajul pornografic se poartă şi la nivele cu pretenţii, fiind agreat chiar şi de simandicoşi. De fapt, de cei care fac pe simandicoşii. Naivul despre care vă vorbesc credea că XXXL este măsura veşmintelor doamnelor corpolente, dar acum, după emisiunea cu pricina, s-a dumirit. La capitolul starlete porno, ţara se află pe o poziţie ascendentă. În politică, fără să fim acuzaţi de lipsă de modestie, am depăşit toate aşteptările. Politicianul XXXL este uns cu toate alifiile şi corespunde tuturor figurilor invocate de conduita afişată de păcătoşii din politică. Ca şi starletele de specialitate, politicienii din gama XXXL se laudă în gura mare cu performanţele lor personale. Din fericire, politichia noastră nu are o pepinieră care să cuprindă 1.000 de partide. În prag de alegeri parlamentare, auzim de tot felul de orgii politice. Fel şi fel de partide se împreunează ca să ajungă mai repede la putere. În cazul lor, puterea este o necesitate. Poate de aceea se şi spune că politica este o curvă! Asta este doctrina XXXL.