“Politicul a aruncat în grădina tribunalelor lucruri pe care trebuia să le rezolve!”

“Parlamentul ne-a sprijinit întotdeauna, indiferent de culoarea politică. Au înţeles ce înseamnă instituţia Avocatului Poporului. Cu miniştrii este mai greu, întrucît nu prea răspund. Noi îi criticăm în Parlament. Am constatat o anumită înclinaţie spre mai multă încredere faţă de această instituţie”, a declarat, ieri, la Constanţa, Avocatul Poporului, prof. univ. dr. Ioan Muraru. El a participat la o acţiune organizată de Biroul Teritorial Constanţa al Avocatului Poporului, prin care au fost distribuite articole de îmbrăcăminte şi jucării celor peste 20 de copii ai Centrului de Plasament al Copiilor în Regim de Urgenţă Constanţa. În ceea ce priveşte activitatea instituţiei, Avocatul Poporului a precizat că oamenii îi confundă pe reprezentanţii instituţiei fie cu judecătorii, fie cu procurorii sau cu avocaţii: “Noi sîntem mai mult un fel de preoţi! Apelăm la vorba bună: ne ducem la funcţionarul public şi îl rugăm să regîndească soluţia dată. Nu-l putem obliga, nu-l putem amenda sau trimite în judecată. Aici începe specificul instituţiei noastre. Ne adresăm unei lumi civilizate. Personal, cunosc cum s-a înfiinţat instituţia, am fost expert la elaborarea Constituţiei. A existat şi există o neîncredere: este foarte greu să aduci o instituţie tipic suedeză în România. Dar trebuie să insistăm. Eficienţa noastră constă în valoarea cuvîntului. Dacă cei care receptează cererea noastră sînt serioşi, atunci problema respectivă va fi rezolvată. Mai există un aspect. În România, avem mulţi oameni necăjiţi şi supăraţi pe autorităţile publice, pentru birocraţie, limbajul violent, inaccesibilitatea la autoritate.” Muraru a subliniat faptul că instituţia nu se poate amesteca în actele judecătoreşti sau ale Guvernului. În opinia sa, oamenii nu sînt informaţi. “Oamenii vin la noi şi află, iar uneori sînt nemulţumiţi. Vin şi se plîng de judecători, de procurori. De obicei, vin cu marile probleme insolubile: retrocedările, măriri de pensii. Noi putem rezolva anumite lucruri, putem face anchete şi am găsit şi primari care nu au procedat corect. Dar sînt cazuri rare”, a afirmat Muraru. El consideră că problemele mari trebuie rezolvate întîi de Parlament, de tribunale, de liderii politici, mai ales că “ei trebuie să plece întîi din casele naţionalizate”. Avocatul Poporului a arătat că românii sînt obligaţi să suporte o mare farsă: “Politicul a aruncat în grădina tribunalelor lucruri pe care trebuia să le rezolve. Judecătorul emite o hotărîre judecătorească, dar dacă aceasta nu este pusă în executare de către primar, ce poate să facă judecătorul? Este o farsă politică foarte frumos jucată, o scenetă.”