Poliţist acuzat că ar fi primit şpagă

Ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA) Constanţa, structură teritorială a Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI), au reuşit să pună mîna pe primul corupt din rîndul poliţiştilor, sau cel puţin aşa susţin ei. Joia trecută, Ozder Beghin i-a sesizat că ajutorul şefului de Post de la Limanu i-ar fi cerut două milioane de lei, pentru a treace cu vederea faptul că maşina pe care o conducea avea geamuri fumurii şi stopuri închise la culoare. Beghin le-a povestit ofiţerilor anticorupţie că, în urmă cu mai bine de două săptămîni, ar fi fost oprit în trafic, în apropierea localităţii Vama Veche, de ag. Remus Chiriac, sub pretextul că automobilul pe care îl conducea avea dotări necorespunzătoare. Reclamantul susţine că poliţistul i-ar fi cerut două milioane lei, pentru a nu-i da o amendă. Ozder Beghin i-ar fi spus agentului că nu are bani la el în acel moment dar că îi va da mai tîrziu. Cei doi s-ar fi reîntîlnit pe 15 iunie în localitatea 2 Mai, conform reclamaţiei depuse la DGA Constanţa, iar Remus Chiriac i-ar fi reamintit lui Beghin de cele două milioane, ceea ce l-ar fi determinat pe acesta "să bătă la porţile" Direcţiei Anticorupţie. Ofiţerii DGA n-au stat mult pe gînduri şi a doua zi au organizat un flagrant în sediul Poliţiei din 2 Mai. Reclamantul Ozder Beghin a intrat în biroul poliţistului "corupt", i-a dat acestuia patru bancnote de 50 lei noi, marcate de ofiţerii DGA, iar în urma lui lucrătorii Anticorupţie au dat buzna în biroul lui Chiriac şi au găsit în buzunarele acestuia banii marcaţi. Ag. Remus Chiriac a fost acuzat de luare de mită. Interesantă este varianta prezentată de poliţist anchetatorilor. Acesta susţine că în urmă cu cîteva luni Beghin a plecat în Spania şi i-ar fi cerut poliţistului un împrumut de două milioane de lei. Cînd s-a întors în ţară, Chiriac i-ar fi cerut în repetate rînduri să îi înapoieze banii, însă acesta ar fi refuzat. Poliţistul spune că a acceptat cele patru bancnote convins că bărbatul îşi achită datoria. Cazul a fost preluat de procurori. Ceva însă nu se leagă în povestea denunţătorului pentru că potrivit legislaţiei în vigoare, amenda pe care o risca Ozder Beghin este cuprinsă între 70 şi 100 lei noi, iar dacă este achitată în 48 de ore se reduce la jumătate din minimul ei, mai exact 35 lei noi. Dacă scăpa aşa ieftin de ce să fi acceptat reclamantul să dea o mită de şapte ori mai mare? Această nouă acţiune a ofiţerilor DGA Constanţa este realizată la două săptămîni după un eşec înregistrat în cazul reţinerii membrilor unei reţele de hoţi de ţiţei printre care s-ar fi aflat şi un angajat MAI. Acţiunea organizată de DGA împreună cu jandarmii a dus la prinderea doar a unui şofer, celelalte persoane, pîndite ore în şir, dispărînd în noapte. Direcţia Generală Anticorupţie a fost înfiinţată în urmă cu un an cu scopul de a combate corupţia din rîndurile angajaţilor MAI. De atunci şi pînă în prezent, ofiţerii DGA Constanţa nu au prins niciun corupt. Asta înseamnă ori că la Constanţa toţi poliţiştii sînt corecţi ori că structura în cauză acţionează doar atunci cînd primesc vreun denunţ. Dar iată că insp. principal Marius Roşu, lucrător al Direcţiei Anticorupţie spune că munca lor nu se bazează doar pe reclamaţiile cetăţenilor ci şi pe muncă informativă, dar cum reclamaţiile oamenilor întîrzie să apară, unde sînt dosarele de corupţie deschise ca urmare a propriei activităţi de informare a ofiţerilor? Întrebat la cîte astfel de dosare se lucrează în prezent, Marius Roşu a invocat confidenţialitatea anchetelor i a replicat: "Nu pot furniza astfel de informaţii".