Poliţist acuzat de o bătrînă că a minţit-o ca să-i ia casa

Îşi duce zilele imobilizată la pat, într-un apartament mizer, invadat de păianjeni, nu are ce mînca, nu se poate spăla, iar noaptea nu poate adormi din cauza păduchilor. Este povestea unei femei în vîrstă de 59 de ani, din localitatea constănţeană Mihail Kogălniceanu, care a crezut că a găsit sprijinul de care avea nevoie cînd un poliţist din aceeaşi comună i-a propus să-i vîndă lui garsoniera în care locuieşte. “M-a păcălit ca să-mi ia casa. M-a minţit că va avea grijă de mine, îmi va aduce mîncare şi mă va ajuta dacă semnez contractul de vînzare - cumpărare. În primele două, trei săptămîni, masa asta era plină de mîncare. După ce am semnat actele, nu a mai călcat pe aici. M-a lăsat să mor, ca să pună mai repede mîna pe casa mea, pentru că în contract se spune că voi putea locui aici pînă la sfîrşitul vieţii mele. Am amîndouă picioarele paralizate. Îmi fac nevoile aici, în cameră. Nu pot să fac curat, casa e plină de mizerie. Nu mai am curent electric şi nici apă. Nu m-am spălat de un an, sînt plină de păduchi şi nu pot să închid un ochi toată noaptea”, a povestit disperată Maria Trifan. Femeia spune că agentul şef adjunct Cristian Nazarovici, lucrător al Postului de poliţie Mihail Kogălniceanu, i-ar fi promis că o va ajuta să obţină un ajutor social de la primărie. “Eu nu am pensie. Mi-a zis că îmi va face el actele pentru a putea primi ajutorul social. Acum a uitat. I-am spus că nu am ce să mănînc, dar nu-i pasă. Noroc că îmi mai aduc vecinii cîteva ceva”, a adăugat femeia. Agentul şef adjunct Cristian Nazarovici a încercat să-i convingă pe reprezentanţii presei să renunţe la ideea de a scrie despre acest caz: „Îi dau bani unei femei care îi face de mîncare şi are grijă de ea. Nu are rost să scrieţi un reportaj, că îmi pătaţi onoarea. Mi-am făcut pomană cu ea, că oricum murea. Am plătit facturile la apă şi curent”... Agentul de poliţie este contrazis, însă, de administratorul blocului în care Maria Trifan trăieşte. Acesta a sesizat primăria din localitate după ce datoriile la întreţinere ale femeii au ajuns la suma de peste 7.000 de lei. Cazul a intrat în atenţia conducerii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa. „Vom dispune verificări în acest caz. Dacă se va constata că, prin comportamentul lui, lucrătorul Postului de poliţie din Mihail Kogălniceanu a încălcat Codul Poliţistului şi a adus atingere imaginii instituţiei în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea, acesta va fi sancţionat disciplinar”, a declarat comandantul IPJ Constanţa, cms. şef Aurelian Zaheu.