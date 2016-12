Filmul „Poliţist, adjectiv\" de Corneliu Porumboiu a primit, sîmbătă, premiul juriului secţiunii Un Certain Regard, la Festivalul Internaţional de Film de la Cannes (13-24 mai). „Acum 10 ani, cînd începeam şcoala, nici nu ştiam dacă voi face film\", a spus Corneliu Porumboiu. „Nu îmi pare rău nici că nu am luat Premiul secţiunii Un Certain Regard. De fapt, nu ştiam ce premii voi lua, pentru că fusesem anunţat de organizatorii festivalului că voi lua două premii. Nu am putut ajunge mai devreme la Cannes, pentru că nu am găsit avion. Pentru mine, participarea la Cannes e o chestie de lungă durată. E important să fii in festival, iar eu am avut şi o premieră extraordinară cu Poliţist, adjectiv, care a avut pe urmă un succes extraordinar la critici. Aceste lucruri pentru mine sînt mai importante decît premiile\", a adăugat Porumboiu.

„Poliţist, adjectiv\" obţine al doilea premiu la Festivalul de la Cannes. Juriul prezidat de Paolo Sorrentino a acordat premiul cel mai important al său, premiul secţiunii Un Certain Regard, peliculei greceşti „Kynodontas/Dogtooth\", realizată de Yorgos Lanthimos. Juriul a mai acordat, ex-aequo, un Premiu Special, filmelor „No One Knows about the Persian Cats\", de Bahman Ghobadi (Iran) şi „Le pere de mes enfants\" de Mia Janssen-Love (Franţa). Primii aplaudaţi nu au fost, însă, cineaştii, ci echipa de primire a Salii Debussy, chemată pe scena de Thierry Fremaux, delegatul-general al Festivalului de la Cannes. Acesta i-a avertizat încă de la început pe spectatori că niciunul dintre premianţi nu ştie pentru ce premiu a fost chemat.

Corneliu Porumboiu se întorsese lunea trecută, în România şi a revenit la Cannes sîmbătă după-amiază. „Îi mulţumesc şi eu juriului şi lui Thierry Fremaux, dar n-am să mă refer la următorul meu film\", a spus Porumboiu, făcînd aluzie la Bahman Ghobadi, care spusese mai devreme că lucrează la un nou film. „Sper însă că va fi un film bun\", a adăugat cineastul roman, care a revenit la Cannes împreună cu soţia sa. Porumboiu a obţinut, sîmbătă după-amiază, şi Premiul FIPRESCI.