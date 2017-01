Lungmetrajul „Poliţist, adjectiv\", regizat de Corneliu Porumboiu, este inclus de criticii de specialitate pe lista favoriţilor la premiul Oscar pentru cel mai bun film străin. Un număr de 65 de pelicule au fost propuse, pentru 2010, Academiei de film americane, care acordă premiile Oscar, pentru categoria „cel mai bun lungmetraj într-o limbă străină alta decât engleza\". Însă premiile Globul de Aur şi BAFTA de anul viitor ar putea reveni unor pelicule care nu au fost selecţionate pentru premiile Oscar.

Din categoria lungmetrajelor străine propuse Academiei de film americane pentru 2010 lipsesc câteva filme notabile. Astfel, din lista filmelor străine propuse pentru Oscar, care are deja un caracter limitativ prin faptul că o ţară are dreptul să propună o singură producţie, lipsesc câteva dintre cele mai bune lungmetraje ale anului – „City of Life and Death\" (China), marele câştigător la Festivalul de la San Sebastian, „Lebanon\" (Israel), care a câştigat la Veneţia, „The Maid\" (Chile), care a câştigat competiţia filmelor dramatice de la Sundance, „Dogtooth\" (Grecia), câştigătorul trofeului Un Certain Regard la Festivalul de la Cannes, „Broken Embraces\" (Spania) şi „Vincere\" (Italia), aflate în competiţie la Cannes şi „The Girl With The Dragon Tatoo\" (Suedia), considerat un adevărat succes de casă european în acest an.

Din lista celor 65 de filme străine propuse pentru Oscar, Academia de film americană va reţine, într-o primă fază, nouă pelicule, urmând ca lista finală a lungmetrajelor nominalizate să cuprindă doar cinci. În opinia criticilor, această listă ar trebui să includă două dintre „capodoperele\" anului, prezentate la Festivalul de la Cannes - „The White Ribbon\", în regia lui Michael Haneke şi „Profetul/ Un prophèt\", de Jacques Audiard.

Cea de-a 82-a gală a premiilor Oscar va avea loc pe 7 martie 2010, la celebrul Kodak Theatre din Los Angeles. Nominalizările vor fi anunţate pe 2 februarie.