Poliţist american alb, acuzat de crimă după ce a împuşcat un bărbat de culoare în timp ce fugea

Un ofiţer de poliţie alb din statul american South Carolina a fost acuzat ieri de crimă, în baza unei înregistrări video care-l surprinde împuşcând un bărbat de culoare în spate, în timp ce fugea, relatează DPA în pagina electronică. În urma incidentului, care a avut loc sâmbătă în oraşul North Charleston, ofiţerul Michael Slager, în vârstă de 33 de ani, a insistat că l-a împuşcat pe Walter Scott, în vârstă de 50 de ani, pentru că se temea pentru viaţa sa. Poliţistul a declarat că bărbatul l-a dezarmat, luându-i pistolul paralizant în timpul unui control de rutină în trafic. Însă o înregistrare video care a fost pusă la dispoziţia ziarului The New York Times (NYT) şi altor publicaţii, arată că ofiţerul l-a împuşcat pe bărbat de mai multe ori în spate, în timp ce acesta fugea. NYT a numărat opt împuşcături. Ofiţerul apare apoi în imagini părând să ridice un obiect mic din iarbă, mergând către bărbatul care zăcea la pământ şi aruncând obiectul lângă el. Acuzaţiile au fost formulate după luni de controverse şi demontraţii pe plan local în cazuri din Ferguson, Missouri, New York City şi alte locuri în care ofiţeri alb de poliţie nu au fost acuzaţi de morţile unor suspecţi de culoare. Poliţia federală (FBI) şi Departamentul Justiţiei au anunţat anchete asupra incidentului din South Carolina, scrie NYT. "Când te-nşeli, te-nşeli", a declarat ieri primarul din North Charleston Keith Summey într-o conferinţă de presă. "Iar dacă iei o decizie proastă, nu-mi pasă dacă ai insignă (de poliţist) sau eşti doar un cetăţean de pe stradă. N-ai decât să trăieşti (consecinţele) acelei decizii", a subliniat el. Familia victimei a stat de vorbă cu presa. "Noi dorim doar să se facă dreptate şi ca adevărul să iasă la iveală, astfel încât fratele meu să se poată odihni în pace", a declarat Anthony Scott, fratele mai mare al victimei pentru ziarul local The Post and Courier.