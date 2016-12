Poliţist de la Secţia 2, condamnat pentru luare de mită

Pentru o şpagă de 2.200 de lei, un agent al Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Secţiei 2 Poliţie a dat cu piciorul celor 20 de ani de muncă în domeniu. Conform anchetatorilor, Aurelian Sorin Mureşanu este acuzat că ar fi primit mită pentru a da o soluţie favorabilă într-un dosar. Totul a început pe 23 februarie, când o constănţeancă împreună cu soţul ei au mers într-un parc auto din Constanţa, pentru a-şi cumpăra un autoturism. Cei doi au găsit o maşină şi au vrut să facă un drive test. Prietenul lor nu a mai căutat numerele de înmatriculare ale autoturismului şi a montat unele la întâmplare. Pe drum, şoferiţa a fost trasă pe dreapta de un echipaj de poliţie. Ea le-a prezentat oamenilor legii documentele personale şi pe cele ale autoturismului, însă poliţistul a sesizat că numerele de înmatriculare din acte nu corespund cu cele montate la maşină. Femeia urma să fie cercetată pentru punerea în circulaţie a unui autoturism cu numere false, iar dosarul i-a fost dat spre instrumentare agentului Aurelian Sorin Mureşanu.

ACUZAŢIE RECUNOSCUTĂ Procurorii spun că, în timpul anchetei, Mureşanu l-a abordat pe soţul conducătoarei auto şi i-a solicitat acestuia 1.000 de euro, în schimbul unei soluţii favorabile în dosar. A doua zi, poliţistul l-a chemat la audiere pe proprietarul autoturismului, căruia i-a pretins 500 de euro pentru a nu-l acuza infracţiunea de încredinţarea unui autoturism cu numere false. Soţul şoferiţei şi proprietarul autoturismului l-au denunţat pe poliţist, iar pe 13 martie, oamenii legii au organizat flagrantul în sediul Secţiei 2 Poliţie. Mureşanu a fost prins în timp ce primea 2.200 de lei de la proprietarul autoturismului. El a fost arestat pentru luare de mită. Iniţial, Mureşanu a negat că ar fi primit mită şi a susţinut că are banii de la părinţii lui. După ce a fost deferit justiţiei, el a recunoscut tot şi a cerut să fie judecat potrivit legii micii reforme pentru a beneficia de reducerea cu o treime a pedepsei. Vineri, Tribunalul Constanţa l-a condamnat pe Mureşanu la un an şi zece luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Sentinţa nu este definitivă.