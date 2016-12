Poliţist din Neamţ, judecat la Constanţa

Tribunalul Constanţa are pe rol dosarul unui poliţist din Neamţ, acuzat de trafic de influenţă, procesul fiind strămutat de la Tribunalul Neamţ întrucât soţia ofiţerului este şefa Secţiei Penale a acelei instanţe. Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) Bacău, cea care l-a trimis în judecată pe George Constantin Marazliu, a obţinut strămutarea dosarului la Tribunalul Constanţa, decizia aparţinând Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Potrivit rechizitoriului, Marazilu era inspector principal de poliţie în cadrul IPJ Neamţ, când a fost prins în flagrant, pe 2 noiembrie 2009, după ce a primit 400 de euro de la denunţătorul Ionuţ Virgil Moisă. Anchetatorii au stabilit că, din mai până în octombrie 2009, Marazilu a pretins şi primit de la denunţător, în mai multe tranşe, suma totală de 700 de euro, lăsându-l să creadă că are influenţă pe lângă angajaţi ai Institutului de Medicină Legală Iaşi care să-i recalculeze alcoolemia sub limita ce ar putea atrage răspunderea penală. Precizăm că Moisă era cercetat de poliţişti pentru conducerea unui autoturism pe drumurile publice având în sânge o alcoolemie peste limita legală. Audiat ieri de judecătorii constănţeni, Marazilu a declarat că banii primiţi erau un împrumut pe care îl dăduse denunţătorului pentru ca acesta să îşi cumpere materiale de zidărie. „Îl ştiu pe Moisă din 2000, de când a făcut armata în unitatea militară în care eu activam. Ştiu că era zidar şi mi-a fost prezentat ca un băiat serios. I-am dat 16 milioane de lei vechi pe încredere, lucram în Poliţie şi aş fi ştiut de unde să îl iau ca să îmi recuperez banii. El mi-a spus că îmi va returna datoria în septembrie, dar i-am zis că nu aveam nevoie de ei până pe 15 noiembrie”, a declarat Marazilu. Poliţistul a povestit că, pe 1 noiembrie 2009, Moisă l-a sunat, i-a spus că are nişte probleme cu Poliţia şi l-a rugat să se întâlnească la un bar în centrul oraşului, aproape de casa lui. „Mi-a comunicat că mi-a adus cele 16 milioane de lei vechi împrumutaţi, i-am luat, iar pe drumul spre casă, am fost abordat de angajaţii DNA, care mi-au cerut să scot toţi banii din buzunar şi mi-au dat să semnez nişte documente pe care nu le-am văzut bine că nu aveam ochelarii la mine. Am crezut că este o glumă, un test, dar am fost arestat după câteva zile!”, şi-a încheiat Marazilu declaraţia. El a stat în arest de pe 6 noiembrie până pe 4 decembrie 2009, când instanţa l-a pus în libertate.