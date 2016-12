Poliţist, martor în dosarul unor carderi

Tribunalul Constanţa a audiat, ieri, un martor în dosarul a doi tineri constănţeni, Răzvan Alexandru Neagu şi Marius Lucian Lisandru, acuzaţi că au falsificat un card şi au extras mai multe sume de bani dintr-un bancomat. Instanţa l-a interogat pe agentul Nicolae Valentin Vîlceanu, fost poliţist la Poliţia Eforie, care a participat la urmărirea celor doi băieţi în ziua comiterii faptei. „La data respectivă lucram ca agent la Poliţia Eforie şi ţin minte că, la un moment dat, şeful meu a venit în birou şi mi-a zis că trebuie să-l însoţesc în Eforie Sud urgent pentru nişte probleme de serviciu. Am plecat în grabă, am ajuns în Eforie Sud şi am oprit în faţa unui bancomat al Raiffeisen Bank, unde se afla parcat un Mercedes cu motorul pornit. Acolo am văzut un tînăr ce stătea cu spatele la noi şi părea să retragă mai multe sume de bani!”, a povestit Vîlceanu. Poliţistul a adăugat că, imediat ce a sesizat prezenţa poliţiştilor, tînărul din faţa bancomatului a urcat în maşină şi Mercedes-ul a demarat în trombă. „Pentru a-i opri, eu m-am pus cu mîinile pe capotă, dar şoferul nu a oprit şi m-a tîrît vreo zece metri agăţat de maşină“, a spus poliţistul. Martorul a mai declarat că, după ce oamenii legii i-au urmărit o bucată de drum pe DN 39, tinerii au reuşit să se piardă în trafic, aruncînd cardurile şi banii pe geam. De menţionat că declaraţia martorului a fost diferită faţă de cea dată la procurori, poliţistul spunînd la un moment dat că nu-şi mai menţine declaraţiile de la Parchet, în sensul că declaraţia privind recunoaşterea inculpaţilor din planşele fotografice ar fi fost făcută după descrierile mai multor poliţişti, alţi colegi de-ai lui care au fost la locul incidentului şi i-au văzut mai bine pe suspecţi. La termenul din 11 noiembrie, instanţa îi va cita pe ceilalţi poliţişti care au asistat la incident şi a decis întocmirea unor referate de evaluare la domiciliile lui Neagu şi Lisandru. Potrivit actului de inculpare, pe 13 ianuarie 2006, cei doi prieteni au falsificat un card şi au scos suma de 14,5 milioane de lei vechi dintr-un bancomat Raiffeisen din Eforie Sud. Anchetatorii spun că cei doi carderi au dat spargerea şi au demarat în trombă la bordul unui autoturism marca Mercedes de culoare neagră, rulînd pe şosea cu 180 km la oră. Poliţiştii din Eforie au fost sesizaţi de un trecător anonim despre o posibilă spargere la bancomat, aşa că oamenii legii au pornit în urmărirea carderilor, însă, pe drum, Neagu şi Lisandru au aruncat banii pe geamul maşinii şi poliţiştii s-au oprit să îi recupereze întrucît erau „dovada furtului”. După o lună de la comiterea faptei, cei doi au fost identificaţi după înregistrarea de pe camere de supraveghere ale băncii şi au fost arestaţi. La scurt timp însă, judecătorii i-au pus în libertate pe Neagu şi pe Lisandru.