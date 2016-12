Poliţist român ucis de “Regele Cocainei”?

07:57:08 / 05 Februarie 2014

neatentia costa!

baitasul ala trebuia sa stea numai in perimetrul lui 2 in secunda doi trebuia executa mafiotul ,adica perimetrul lui numai in prezenta altcuiva sau camere public etc acest politist nu a avut scoala ei politistii au in sange ingamfarea sau a jucat prost ca in filmele alea de doi lei fata lu tata etc sau sa interesat de el prin vecini si iok vames cu academia de politie exclus sa-l fi dat in gat sefii lui nu cred