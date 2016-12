Poliţişti acuzaţi de corupţie cer achitarea

Procesul în care doi poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Constanţa, Liviu Iulian Conduleţ şi Ervin Tulei, au fost trimişi în judecată de procurori pentru implicare în scandalul de corupţie din vara anului 2009 a ajuns, ieri, la final. Înainte de a le permite avocaţilor să înceapă pledoariile, instanţa a renunţat la audierea lui Septimiu Cătălin Bulgariu, denunţătorul lui Conduleţ, întrucât acesta este plecat în voiaj pe mare şi a anunţat că nu se mai întoarce în ţară, intenţionând să se stabilească definitiv în Spania. Procurorul de şedinţă a solicitat condamnarea celor doi la pedepse cu închisoare deoarece infracţiunile de care sunt acuzaţi sunt dovedite cu probe certe. La rândul lor, avocaţii lui Conduleţ şi Tulei au cerut achitarea clienţilor lor acuzaţi de luare de mită, abuz în serviciu contra intereselor publice şi sustragere sau distrugere de înscrisuri oficiale. „Conduleţ nu ar fi putut să îl ajute pe denunţător să scape de plata unei amenzi pentru că sancţiunea fusese dată în debit cu mult înainte de comiterea presupusei infracţiuni de luare de mită. În plus, atitudinea denunţătorului, care nu a venit la instanţă să fie audiat deoarece ştia că nu are dovezi împotriva lui Conduleţ demostrează că a minţit. Cu privire la acuzaţia de sustragere de înscrisuri oficiale, clientul meu nu a avut niciodată intenţia de a fura acele documente. Le-a luat acasă în interes profesional pentru a le termina. De altfel a şi fost sancţionat cu avertisment pentru acest lucru”, a pledat avocatul Apostol Armeanu. Apărătorul lui Tulei a susţinut, de asemenea, că este o practică obiţnuită ca angajaţii din sistemul bugetar să ia acasă dosarele la care lucrează, cu scopul de a le rezolva, nu de a le fura.

REGRETE În ultimul cuvânt, Liviu Iulian Conduleţ a afirmat că lucrează de 21 de ani în cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere şi a avut mereu calificative foarte bune. „Ca un paradox, în 2009 am fost promovat la un serviciu superior deoarece şefii mei au fost foarte mulţumiţi de activitatea mea, apreciată de toţi. Nu am încălcat legea penală, ba chiar din cauza muncii mi-am neglijat familia în zilele în care am stat peste program pentru a finaliza dosarele la care lucram şi acum îmi pare rău”, a spus Conduleţ în ultimul cuvânt. Instanţa a rămas în pronunţare.

ACUZAŢII Potrivit actului de inculpare, Conduleţ ar fi primit, pe 11 august 2007, suma de 100 de euro de la Septimiu Cătălin Bulgariu pentru a anula trei procese verbale de sancţionare contravenţională primite de tatăl acestuia pentru încălcarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice. Acuzaţia de abuz în serviciu se referă la o întâmplare de pe 1 martie 2009, când agentul Gigi Cristian Ruşescu i-a sunat pe Tulei şi pe Conduleţ pentru a-i ruga să îl facă scăpat pe Gigel Budur, care tocmai fusese implicat într-un accident rutier. De asemenea, procurorul îi acuză pe cei doi poliţişti că au luat acasă, fără permisiunea şefilor, mai multe documente din dosarele penale aflate în lucru la Serviciul Poliţiei Rutiere (SPR) Constanţa, existând suspiciunea că intenţionau să îi scape de răspunderea penală pe şoferii prinşi pe picior greşit în trafic.