Poliţişti acuzaţi de rudele unui tânăr împuşcat

AGRESIUNEA Robert Ionuţ Bogăţeanu, de 17 ani, din satul Faclia, comuna Saligny, împuşcat în urmă cu patru zile de poliţiştii care l-au prins la furat de motorină din vagoanele CFR, îi acuză pe scms. Marcel Stoican, adjunctul comandantului Secţiei Regionale al Poliţiei Transporturi (SRPT) Constanţa şi pe lt. Andrei Căprilă, din cadrul aceleiaşi instituţii, că l-ar fi bătut chiar în sediul Poliţiei. „Pentru că nu am vrut să le spun cine sunt celelalte persoane cu care susţin ei că am fost la furat şi care au scăpat, m-au lovit cu pumnii de m-au învineţit. Cu toate că le spuneam că nu am văzut cine erau bărbaţii care au fugit pentru că era întuneric, cei doi poliţişti au continuat să mă bată”, a declarat Robert Ionuţ Bogăţeanu. Părinţii lui, Vasile şi Luminiţa Bogăţeanu, zic că totul s-a petrecut după ce băiatul lor a fost audiat în prezenţa tatălui său şi a avocatului angajat. „În momentul în care am ieşit pe poarta Poliţiei l-am auzit pe Robert ţipând. Am vrut să ne întoarcem ca să vedem ce se întâmplă, dar poliţistul de la poartă nu ne-a dat voie. A doua zi (n.r.- joi) am aflat că băiatul nostru urma să fie dus la Parchetul Judecătoriei Medgidia pentru a fi arestat. Am mers acolo şi am rămas şocaţi când am văzut că Robert abia se mişca, ne-a spus că îl doare spatele, că l-au bătut”, a povestit Luminiţa Bogăţeanu, mama adolescentului. Vasile şi Luminiţa Bogăţeanu sunt decişi să meargă la Serviciul de Medicină Legală Constanţa pentru ca Robert să fie examinat de un medic legist, care va stabili de câte zile de îngrijiri medicale are nevoie fiul lor pentru vindecarea rănilor provocate de oamenii legii. Vasile Bogăţeanu a depus, în numele fiului său, plângere penală împotriva scms. Marcel Stoican şi lt. Andrei Căprilă. „Am înregistrat reclamaţia, însă o vom declina Parchetului Curţii de Apel Constanţa, întrucât nu avem competenţa materială pentru soluţionarea acesteia”, a declarat prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, Marius Chirilă.

ARESTARE RESPINSĂ Varianta poliţiştilor este cu totul alta faţă de cea prezentată de soţii Bogăţeanu. Scms. Marcel Stoican a declarat că tânărul nu a fost bătut de nimeni. „Nu este adevărat ce spune tatăl suspectului. După ce a fost audiat, minorul a fost transferat în arestul IPJ Constanţa, deoarece am emis pe numele lui ordonanţă de reţinere de 24 de ore. Noi l-am ridicat în cursul zilei de miercuri, la scurt timp de la externarea lui din spital”, a spus Marcel Stoican. Ieri după-amiază, Judecătoria Medgidia a respins propunerea de arestare preventivă formulată de procurori împotriva lui Robert Ionuţ Bogăţeanu şi i-au impus interdicţia de a părăsi localitatea Faclia timp de 30 de zile. Reamintim că, în seara de 29 august, în jurul orei 22.40, ofiţerii Biroului de Investigaţii Criminale (BIC) din cadrul SRPT Constanţa au însoţit un marfar ce transporta motorină de la Constanţa la Oradea, iar la intrarea în staţia CF Mircea Vodă au constatat că trenul frânează brusc, fără ca oprirea să fie trecută în itinerariu.

11 FOCURI DE ARMĂ Din cercetări a reieşit că mai multe persoane necunoscute s-au urcat pe vagoane şi au început să fure motorină cu ajutorul unor instalaţii artizanale. Poliţiştii, care îi filau, i-au văzut şi i-au somat verbal să se oprească, însă hoţii i-au ignorat şi şi-au văzut mai departe de treabă. Doi ofiţeri au decis să folosească armamentul din dotare pentru a-i determina pe indivizi să coboare de pe vagoane. Oamenii legii au tras cinci focuri de avertisment în plan vertical şi şase în direcţia grupului de infractori. Speriaţi, indivizii au fugit, lăsându-l în urmă pe Robert Ionuţ Bogăţeanu, care a fost împuşcat în coapsă. Rănitul a fost dus la spital, unde medicii l-au operat imediat. La locul incidentului, poliţiştii au găsit mai multe bidoane din plastic pline cu motorină şi câteva instalaţii artizanale, pe care le-au confiscat. Anchetatorii au stabilit că cei şapte hoţi reuşiseră să fure şase tone de combustibil.