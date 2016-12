Poliţişti, antrenaţi să depisteze şoferii aflaţi sub influenţa stupefiantelor

Aproape 450 de poliţişti de la Rutieră vor fi instruiţi anul acesta pentru depistarea conducătorilor auto care se află sub influenţa stupefiantelor, prin 19 sesiuni de formare la nivelul întregii ţării, potrivit Agenţiei Naţionale Antidrog (ANA). Iniţiativa se desfăşoară în baza unui parteneriat între ANA şi Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) - Direcţia Rutieră, prin care, anul trecut, a fost demarat un proces amplu de formare iniţială în domeniul drogurilor destinată poliţiştilor rutieri, însoţită de o componentă esenţială de instruire specifică în domeniul testării prezenţei consumului de droguri la conducătorii auto. Astfel, sesiunile de formare au debutat în februarie 2012, reuşindu-se instruirea a aproximativ 370 poliţişti rutieri la nivel naţional. Acestea au fost susţinute de specialişti ANA care deţin şi calitatea de formatori autorizaţi CNFPA - actuala Autoritate Naţională pentru Calificări. Potrivit ANA, succesul şi utilitatea acestui demers, rezultate din evaluările finale ale sesiunilor de formare deja implementate, au demonstrat necesitatea continuării acestui tip de activităţi şi în 2013. În acest an, ANA, prin Centrul Naţional de Formare şi Documentare în domeniul Drogurilor, şi-a propus derularea a 19 sesiuni de formare, care vor avea ca beneficiari aproximativ 450 poliţişti rutieri din Constanţa, Bucureşti, Arad, Covasna, Craiova, Caraş Severin, Călăraşi, Focşani, Iaşi, Oradea, Târgu Mureş, Timişoara, Vaslui). „În prima serie, 40 de lucrători din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (n.r - SPR) au luat parte la aceste cursuri. În a doua serie vor fi incluşi tot 40 de lucrători. Săvârşirea infracţiunii de conducere sub influenţa stupefiantelor este tot mai des întâlnită în ultima perioadă, aşa că este normal şi necesar ca poliţiştii să se pregătească în permanenţă pentru a face faţă fenomenului infracţional”, a declarat scms. Ciprian Sobaru, şeful interimar al SPR Constanţa.