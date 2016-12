Poliţişti atacaţi cu furca şi loviţi cu pietre

11:05:14 / 08 Martie 2014

Rusine

Nu este pentru prima data cnd politistii din mediul rural sunt agresati fizic cu instrumente contodente. Expunerea lor la aceste riscuri se datoreaza printre altele si sefului lor direct.Comisarul Rapotan, nu a reusit in 10 ani, de cand este seful celor din mediul rural, sa gaseasca solutii pentru a nu mai fi inregistrate asemenea evenimente. Se vaita ca un nonprofesionist. Cand s-au elaborat codurile, nu cumva ocupa aceiasi functie. A facut si a promovat de la nivelul cel mai ridicat al comenzii IPJ Constanta, propunri concrete de imbunatatire a legislatiei. Proiectele de cod penal au fost in dezbatere publica luni in sir. Dar ce-i intereseaza pe unii ca el. Ziua trece, leafa merge, iar pensia este aproape. Nu asa are grije de subalterni, aruncand raspunderea lui directa pe altii. Poae ca a venit timpl sa elibereze locul si sa vina altul mai tanar, cu idei progresiste si solutii concrete in astfel de cazuri.