Poliţişti atacaţi cu pietre de trei suspecţi de furt

În timp ce făceau verificări pentru a-i identifica pe autorii unui furt de animale, doi poliţişti au fost atacaţi cu pietre de trei indivizi suspectaţi că ar fi hoţii căutaţi. Pentru a aplana conflictul, oamenii legii au fost nevoiţi să facă uz de armamentul din dotare. Anchetatorii spun că, sâmbăta trecută, la lăsarea serii, proprietarul unei ferme din Valea Dacilor a sunat la 112 şi a anunţat că în apropierea grajdurilor sale este oprit de ceva vreme un autoturism suspect. În momentul în care un echipaj de poliţie s-a apropiat de zona indicată de reclamant, câţiva tineri s-au urcat în maşina respectivă şi au fugit. Ieri dimineaţă, în jurul orei 10.00, aceeaşi persoană a sunat iar la 112 şi a reclamat că, pe timpul nopţii, i-a fost furat un viţel. Poliţiştii din Medgidia au demarat o serie de verificări, iar în jurul orei 12.00 un echipaj a identificat autoturismul care a dat târcoale femei. „Pe strada Ulmilor, în cartierul Mamut Bei, din Medgidia, am găsit o maşină care era posibil să fi fost folosită la comiterea furtului. Am efectuat o serie de verificări, iar în momentul în care am legitimat trei persoane aflate într-un bar din apropiere, printre care se afla şi proprietarul maşinii, indivizii au devenit recalcitranţi. Au ieşit din local şi au început să arunce cu pietre în noi şi în autospeciala de poliţie. Am fost nevoit să folosesc armamentul din dotare. M-au lovit cu mai multe pietre în mâna stângă şi am tras un foc de avertisment iar glonţul l-a nimerit pe unul dintre agresori în picior. În agitaţia creată, tânărul împuşcat în picior a reuşit să fugă. Cei trei suspecţi sunt cunoscuţi că au comis mai multe fapte antisociale“, a declarat ag. pp. Romeo Motoc, unul dintre poliţiştii agresaţi.

LOVIŢI CU PIETRE Cel de-al doilea poliţist al echipajului ajuns la barul din Medgidia a povestit că suspecţii s-au înarmat cu pietre în momentul în care oamenii legii au vrut să-l ia la audieri pe proprietarul maşinii suspecte. „În momentul în care îl urcam în autospecială, unul dintre colegii săi a venit prin spatele nostru şi a tras de o portieră pentru a-l elibera pe prietenul său. Pentru că nu a reuşit să o deschidă, a început să arunce cu pietre în noi şi în autospecială iar colegul meu a fost nevoit să facă uz de armamentul din dotare“, a declarat ag. şef Costel Luca, cel de-al doilea poliţist atacat. În urma investigaţiilor efectuate, poliţiştii au stabilit că tânărul împuşcat în picior este Beihan Asan, de 34 de ani, din Medgidia, iar ceilalţi doi amici ai săi, care au fost imobilizaţi şi duşi la poliţie, sunt Bogdan Mustafa şi Elvis Baliban.

A FUGIT PE CÂMP Pentru a da de urma fugarului, oamenii legii au verificat câmpul din apropierea cartierului Mamut Bei cu ajutorul unui câine de urmă, însă fără succes. În jurul orei 14.00, suspectul s-a dus cu un taxi la Spitalul Municipal Medgidia, pentru a primi îngrijiri. În momentul în care şi-a dat seama că este posibil ca medicii să cheme poliţia, el a fugit din Urgenţă. Câteva zeci de minute mai târziu, oamenii legii au reuşit să-l prindă. „În urma activităţilor efectuate în zona Poligonul Viilor şi Mamut Bei, am reuşit să îl reţinem şi pe cel de-al treilea suspect în cazul poliţiştilor agresaţi. Tânărul a fost dus la spital pentru primirea îngrijirilor medicale necesare. Toţi trei sunt cercetaţi pentru ultraj“, a declarat adjunctul şefului Poliţiei Medgidia, cms. şef Ion Ioniţă. Conform poliţiştilor, cei trei tineri sunt cercetaţi în mai multe dosare de furturi de animale. Cercetările continuă pentru a se stabili dacă ei au furat viţelul de la ferma din Valea Dacilor.