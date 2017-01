Poliţişti audiaţi în dosarul interlopului „Ipu”

• PATRON INDIGNAT • Procesul în care sunt judecaţi Cristian Fălcuş, zis „Ipu”, fraţii Nicolae şi Mircea Slabu Purcăreaţă şi Dănuţ Constantin Lazăr, toţi din Năvodari, pentru ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice şi vătămare corporală gravă, a continuat, vineri, cu audierea a trei martori. Magistraţii le-au luat declaraţii cms. Nicolae Simion, insp. Cristian Nicolae Constantinescu şi insp. principal Ionuţ Filip, toţi din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, încercând să reconstituie modul în care oamenii legii au făcut cercetarea la locul scandalului. Insp. principal Ionuţ Filip a declarat că, în dimineaţa respectivă, unul dintre şefii săi i-a solicitat să se deplaseze la un bar din Năvodari, unde a avut loc un scandal. „Când am ajuns la localul „Sunshine”, cercetarea la faţa locului era în plină desfăşurare, fiind efectuată de poliţiştii din Năvodari. La intrarea în bar m-a întâmpinat Iorga Lucian, patronul barului, pe care-l cunoşteam pentru că efectuasem o percheziţie la domiciliul acestuia în urmă cu mai mulţi ani. El mi-a spus că, în noaptea respectivă, mai multe persoane, printre care şi Fălcuş Cristian, au bătut-o pe partea vătămată. Iorga s-a arătat ofensat de cele întâmplate, spunându-mi că Fălcuş Cristian, deşi a comis multe ilegalităţi, este încă în libertate. Am discutat cu colegii care efectuau cercetările şi mi-au spus că există camere de luat vederi. L-am întrebat pe Iorga dacă imaginile înregistrate în local sunt stocate şi mi-a spus că da, însă a precizat că nu se pricepe să umble la aparatură, aşa că a sunat un prieten, care a venit în aproximativ zece minute. Între timp, eu am sunat la Departamentul Ordine Publică şi i-am cerut ajutorul colegului meu Cristian Constantinescu. Până la sosirea acestuia, tânărul chemat de Iorga a intrat în sistemul de stocare al imaginilor, iar toţi cei care eram prezenţi, eu, colegul meu Nicolae Simion, Lucian Iorga, Nicolae Nicolae Florin (care ne-a fost prezentat ca fiind asociat cu Iorga), angajaţi ai barului, am vizualizat imaginile. Şi în aceste momente, Iorga era indignat din cauză că Poliţia nu ia măsuri. Între timp a venit şi Constantinescu, cu un instrument de stocare. A discutat cu băiatul chemat de Iorga, care a intrat din nou în sistemul de stocare şi s-au luat imaginile pe un stick”, a declarat insp. principal Ionuţ Filip în faţa instanţei.

• MARTOR AMENDAT • Avocaţii acuzaţilor au încercat să acrediteze ideea că poliţiştii au luat probele din bar fără acordul proprietarului localului, altul decât Lucian Iorga. Poliţistul a spus că nu a verificat la Oficiul Registrului Comerţului numele real al proprietarului barului „Sunshine” întrucât el ştia că Iorga era cel care se ocupa de acest local şi, „oricum, prietenul lui Iorga nu a dat imaginile fără acceptul celui din urmă”. După aproximativ o săptămână, Filip s-a întâlnit, în faţa sediului IPJ Constanţa, cu Iorga şi Nicolae, care erau în zonă pentru a-şi rezolva alte probleme judiciare. „Cei doi s-au plâns şi cu această ocazie de faptul că Fălcuş este liber, după câte a făcut în Năvodari”, a adăugat Filip. Pentru că nu s-a prezentat la mai multe termene de judecată, deşi a fost citat, martorul Nicolae Nicolae Florin a fost amendat cu suma de 3.000 de lei, urmând a fi recitat şi pentru termenul următor de pe 15 octombrie. În final, instanţa a dispus reaudierea lui Lucian Iorga, care se află printre cele nouă persoane, audiate în calitate de martori în procesul lui Ipu în această vară, care şi-au schimbat declaraţiile şi au fost arestate pentru mărturie mincinoasă şi favorizarea infractorului. Potrivit actului de inculpare, „Ipu”, fraţii Slabu Purcăreaţă şi Lazăr sunt acuzaţi de provocarea unui scandal în barul „Sunshine”, din Năvodari, în noaptea de 27 spre 28 martie 2010. Potrivit anchetatorilor, cei patru au intrat în local înarmaţi cu o sabie şi bâte de baseball şi i-au luat la bătaie pe Alexandru Terente şi pe Ionuţ Sbârcea, care stăteau la o masă, lovindu-i până când Terente a căzut leşinat pe podea. Din cercetări a reieşit că la bătaie au participat şi fraţii gemeni Cătălin şi Daniel Dragă, care sunt cercetaţi în libertate. Anchetatorii spun că cei patru agresori au distrus şi barul. La acea dată, patronul localului a depus plângere la poliţie împotriva lor, pe care, ulterior, a retras-o. Conform raportului medico-legal, Terente a suferit leziuni care au necesitat 90-100 de zile de îngrijiri medicale, iar Sbârcea, opt zile de tratament pentru vindecare.