Poliţişti bătuţi în sediul Postului de Poliţie

Un poliţist a vrut să calmeze un bărbat care îşi vărsa nervii pe geamurile unei staţii de autobuz şi s-a ales cu o mînă ruptă şi mai multe vînătăi. Aceeaşi soartă a avut-o şi un poliţist comunitar care a sărit în ajutorul omului legii încolţit de agresor în Postul de Poliţie Cumpăna. Scandalul în urma căruia cei doi oameni ai legii au fost agresaţi a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, în localitatea constănţeană Cumpăna. Poliţiştii spun că aproape de miezul nopţii, pe strada Cireşica, l-au observat pe Ionel Boaru, de 41 de ani, din Constanţa, care, fiind într-o stare avansată de ebrietate, a spart geamul unei staţii de autobuz. Pentru că bărbatul nu a vrut să se legitimeze şi nici nu avea asupra sa acte de identitate, oamenii legii l-au dus la sediul de poliţie. Aici, după doar cîteva minute, şi-a făcut apariţia şi fratele acestuia, Stănică Boaru, în vîrstă de 47 de ani, din Constanţa. Poliţistul care făcea cercetarea, agent şef Ioan Neculeică, a declarat că cei doi au devenit recalcitranţi, au adresat injurii şi au început să îl lovească cu pumnii şi picioarele. Pentru că nu a putut să le facă faţă celor doi agresori, poliţistul a cerut ajutorul unui echipaj al Poliţiei Comunitare Cumpăna. „Am fost apelaţi prin staţia de emisie-recepţie pentru a ajuta la încătuşarea unei persoane care spărsese un geam al unei staţii de autobuz. Cînd am intrat în postul de poliţie, am găsit două persoane extrem de violente care, în nenumărate rînduri, ne-au ameninţat cu moartea şi ne-au lovit. Am încercat să îi potolim, însă nu au vrut să înţeleagă şi au continuat să ne lovească. După ce le-am pus cătuşele, cei doi fraţi s-au bătut între ei şi s-au dat cu capul de pereţi ca să îşi provoce singuri lovituri“, a declarat Marius Mitiliucă, Poliţia Comunitară Cumpăna. Mai mult, oamenii legii au fost ameninţaţi şi cu intervenţia la persoane suspuse pentru a fi concediaţi. „Aceste persoane au ameninţat cu numele mai multor şefi din poliţie, dar nu au avut nicio şansă ca să îl intimideze pe agent“, a menţionat Ion Caraivan, şeful Poliţiei Cumpăna. Pînă la urmă, poliţiştii au reuşit să îi imobilizeze pe cei doi fraţi. În urma acestui scandal, poliţiştii s-au ales cu mîinile drepte fracturate şi multiple contuzii la nivelul feţei. Cercetările în acest caz au fost preluate de procurorii Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa, cei doi fraţi fiind acuzaţi de comiterea infracţiunii de ultraj.