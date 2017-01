Poliţişti bulgari verifică maşini la Constanţa

Lucrătorii Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa au primit întăriri! Este vorba despre doi poliţişti din Bulgaria, care vor petrece la Constanţa următoarele trei săptămâni şi îi vor ajuta pe agenţii noştri să verifice documentele maşinilor înmatriculate în ţara vecină. Nu este prima dată când cei doi se află în România. “Am fost şi în vara anului trecut în staţiunea Mamaia, şi am acţionat şi atunci împreună cu poliţiştii de la Rutieră. Scopul nostru este să controlăm documentele maşinilor înmatriculate în Bulgaria, pentru a stabili dacă acestea sunt sau nu false. Dacă există probleme, bineînţeles că le semnalăm pentru ca poliţiştii români să ia măsurile ce se impun. Nu am fost surprins de numărul mare al maşinilor cu plăcuţe de înmatriculare bulgăreşti care circulă pe şoselele din judeţul Constanţa, ştiam acest lucru. Din punctul meu de vedere, şoferii români sunt disciplinaţi, iar poliţiştii de aici dau dovadă de profesionalism în activitatea lor”, a declarat Doni Madzharov, unul dintre poliţiştii bulgari detaşaţi pe litoralul românesc. “Colaborarea noastră cu poliţiştii români a fost şi este în continuare excelentă”, a spus Ivodimov Ivanov, al doilea lucrător de poliţie bulgar detaşat pe litoralul românesc. El chiar se poate lăuda că vorbeşte limba română. “Datorită părinţilor mei, care au trăit în România o perioadă de timp, am învăţat şi eu limba voastră”, a explicat acesta.

COMUNICARE Controlul în trafic nu este, însă, singura componentă a misiunii celor doi poliţişti bulgari. ”Discutăm cu şoferii bulgari care au nevoie de informaţii sau care sunt opriţi în trafic pentru control. În acest fel, comunicarea dintre ei şi poliţiştii români se face mai uşor”, a adăugat Ivodimov Ivanov. Cei doi poliţişti bulgari vor rămâne pe litoralul românesc până la finalul lunii august. Pe data de 10 august, s-au întors în ţară poliţiştii români ce au desfăşurat activităţi comune de ordine şi siguranţă publică pe litoralul bulgăresc, în staţiunile Albena şi Nisipurile de Aur. Poliţiştii români detaşaţi în Bulgaria au consiliat 597 turişti români şi au asistat 52 turişti români implicaţi în evenimente ca autori sau victime ale unor infracţiuni, facilitând comunicarea între autorităţile bulgăreşti şi turiştii români. De asemenea, au participat alături de poliţiştii bulgari la 103 intervenţii la evenimente, cele mai multe vizând aplanarea unor stări conflictuale, ridicarea de autovehicule parcate ilegal, precum şi solicitările făcute în urma operaţiunilor de schimb valutar, din cauza neconcordanţelor existente între cursul afişat şi cel practicat.