Polițiști cu protecție! Cine îi apără pe oamenii legii de răufăcători?!

Ei ne apără pe noi - teoretic (!), dar pe ei cine îi apără? Nimeni și nimic pentru că ei sunt plătiți să se apere singuri. În lumina cazurilor tragice, de fiecare dată, când agenți de poliție au fost înjunghiați și bătuți măr, pe stradă, fără motive aparente, mai marii Poliției Române au hotărât să doteze fiecare polițist cu vestă antiînjunghiere și antiglonț, măsură absolut normală într-o țară normală (alta decât a noastră, evident). Costul unei astfel de „apărători“ este de 1.100 lei și ar urma să intre în posesia oamenii legii anul viitor. Provocarea maximă va fi însă purtarea vestei care cântărește nici mai mult nici mai puțin de 3 kilograme, la care se adaugă și alte „ustensile“ din dotare.

După atacurile din ultimul an asupra mai multor agenți de poliție, reprezentanții acestora au cerut mai multe dotări care să le asigure protecţia. Una dintre ele pare să fie vestele antiînjunghiere şi antiglonţ, care vor ajunge, începând de anul viitor, la oamenii legii. Poliţia Română desfăşoară, în prezent, un proiect de achiziţie a 35.000 de veste anticuţit şi antiglonţ, care să ajungă la poliţiştii din stradă, cei care intră în contact cu cetăţenii şi care sunt expuşi pericolelor. Astfel de veste, care sunt purtate pe sub uniformă, nu reprezintă o noutate pentru oamenii legii, ele fiind de câţiva ani în dotarea celor de la Operaţiuni Speciale şi a celor de la Combaterea Criminalităţii Organizate. Acum sunt vizați însă agenții de Rutieră, Ordine Publică și Transporturi. „În prezent, poliţiştii din stradă au în dotare cătuşe, pistol şi muniţie, tonfă, spray paralizant. Acum nu există nimic la nivel de protecţie pentru ei, dar nici nu am avut alte evenimente decât cele atipice. Vestele pe care le vom achiziţiona şi-au dovedit utilitatea în timp”, a declarat, pentru mediafax, comisarul-şef de poliţie Ramona Dabija, directorul Centrului de Informare şi Relaţii Publice.

CONTACTUL CU OAMENII E PERICULOS!

Directorul Centrului de Informare şi Relaţii Publice a precizat că vesta se va purta pe sub uniformă. Ea va proteja organele vitale, având câteva plăci rezistente în faţă şi în spate. „Această vestă are cam trei kilograme. Vestele vor fi purtate de către colegii care intră în contact cu cetăţeanul, dar nu va fi transmis un mesaj de teamă, de disconfort, pentru că ele nu sunt la vedere. (...) De exemplu: dacă este un eveniment la o bancă, primul care răspunde apelului la 112 este cel mai apropiat echipaj din zonă. Când ajung, aceştia dacă apreciază că este un eveniment grav, cheamă Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale (SIAS)“, a mai spus comisarul-şef de poliţie Ramona Dabija.

Și astfel va începe epopeea pregătirii fizice a organelor legii. Unii polițiști de stradă nu sunt pregătiți special să alerge, să sară, să depună orice fel de efort în condiții normale, darămite cu încă 3 kilograme în spinare. Pregătirea tactică și fizică ar putea fi o piatră de încercare pentru mulți dintre ei. „Pregătirea tactică asta îi învaţă: să dozeze efortul fizic şi, inclusiv cu aceste veste, să facă faţă oricăror provocări. La pregătirea tactică îi învăţăm pe poliţişti cum să abordeze o situaţie, cum se face legitimarea, cum se stă faţă de cetăţean, în momentul în care îl legitimezează, cum se face o încătuşare corectă, cum se face o somaţie”, a mai spus directorul Centrului de Informare şi Relaţii Publice.

Preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual, Dumitru Coarnă, a declarat pentru Mediafax că inițiativa este una binevenită

„Vestele sunt de bun augur, pentru că nu putem afirma altfel, atât timp cât anul acesta am avut doi poliţişti înjunghiaţi”, a declarat el.

Așteptăm cu nerăbdare să identificăm, de anul viitor, pe stradă, polițiști de talia celor din filmele americane, fetele să-și dorească să se mărite cu ei, infractorii să tremure doar la vederea lor, iar noi cu toții să trăim în siguranță. Amin!