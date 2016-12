Poliţişti de frontieră condamnaţi cu suspendare

08:18:30 / 31 Ianuarie 2014

Toti sunt corupti

Atata timp cat e acolo sus cineva la fel de vinovat ,toti vor primi cu suspendare. DGA ,DNA si cate or mai fi ele sisteme anticoruptie ,si de acolo sunt implicati destui . Si mai mult ,magistraţii români au trimis la închisoare zeci de oameni simpli nevinovaţi, în ultimii ani. Au fost judecaţi, băgaţi la închisoare pe nedrept şi eliberaţi după luni sau ani, doar prin hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului. Deci atunci de ce sa ne miram la pedeapsa acestor jeguri de vamesi si politisti care au castigat pe an cat ar castiga acei oameni inchisi pe nedrept in zece ani. "Romania a facut progrese in justitie in 2013" cuvintele lui Titus Corlatean.Asa sa fie oare?