Poliţişti destituiţi pentru că nu l-au scos vinovat pe Nicuşor Constantinescu cu orice preţ

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, a fost implicat, în noaptea de joi spre vineri, într-un incident care a căpătat imediat amploarea unui subiect media senzaţional. Nicuşor Constantinescu a fost văzut nemişcat la volanul maşinii sale, părînd că doarme, în timp ce autoturismul a rămas oprit în trafic, în intersecţia bulevardelor Mamaia cu Tomis. Imediat, trecătorii din zonă s-au strîns ca la circ…Unii dintre aceştia au apelat telefonic numărul de urgenţă 112. În zonă au ajuns mai multe echipaje de poliţie, însă... circul a continuat, maşina în care se afla Nicuşor Constantinescu captînd atenţia celor prezenţi. Din interiorul maşinii însă, niciun gest. La locul incidentului au ajuns cîţiva colegi ai şefului CJC, care l-au transportat pe acesta din zonă cu un taximetru. "Persoane cu aparate de filmat, foto, telefoane, exact ca la circ! Mă aflam cu încă un prieten, care nu a mai stat pe gînduri şi, văzînd că omului îi este rău, a spart geamul din spate şi a deschis portiera. Pentru că maşina avea închidere centralizată, portierele nu s-au deschis. Am încercat să îl bruschez pe şeful CJC, dar nu reacţiona! În momentul acela, zeci de persoane s-au năpustit asupra sa. Interesant este faptul că la faţa locului erau trei echipaje de poliţie, dar care nu au intervenit. I-am strigat de trei ori, dar ei nu s-au sinchisit să vină. Văzînd că poliţia nu intervine, am încercat să-i îndepărtez pe cei care se adunaseră ca la circ. După zece minute, preşedintele CJC a reacţionat. I-am rabatat scaunul, pentru a sta mai comod. După ce a coborît, primele cuvinte pe care le-a rostit au fost: 'Nu mă brusca, pentru că mă simt foarte rău!'.", a povestit Lian Văcărescu.

Şase poliţişti, prezenţi la locul incidentului

Potrivit unui comunicat de presă remis de purtătorul de cuvînt al CJC, Cristian Moldovanu, Nicuşor Constantinescu se deplasa spre locuinţă cînd i s-a făcut rău, a oprit maşina, după care şi-a pierdut cunoştinţa. “Acest episod apare după o perioadă dificilă, marcată de eşecurile echipei Handbal Club Municipal Constanţa (Nicuşor Constantinescu fiind un susţinător fidel al echipei), precum şi o săptămînă cu activitate foarte intensă în cadrul CJC.”, se mai arată în comunicatul CJC. La locul incidentului au fost prezenţi, potrivit unui comunicat de presă remis de Compartimentul de informare şi relaţii publice al IPJ Constanţa, şase poliţişti: “La faţa locului a ajuns un echipaj de siguranţă publică format din doi agenţi de poliţie din cadrul Secţiei 1 Poliţie, care au solicitat prin staţie sprijin din partea Serviciului de Poliţie Rutieră. La cîteva minute au sosit, aproape simultan, un echipaj de poliţie rutieră alcătuit din doi agenţi şi un alt echipaj de siguranţă publică format tot din doi agenţi de poliţie din cadrul Secţiei 1. Aceştia au încercat să ia legătura cu persoana de la volan, fără să reuşească acest lucru, timp în care a ajuns la faţa locului un cetăţean identificat ulterior ca fiind Cosoiu Mihai, care, cu un obiect metalic, a spart un geam lateral spate, a deblocat uşile şi l-a ajutat pe domnul Nicuşor Constantinescu să coboare. Ulterior, l-a urcat în alt autoturism şi a părăsit zona, declarînd că-l va duce pe acesta la spital.”, se arată în comunicat.

Potrivit poliţiştilor prezenţi la locul accidentului, Constantinescu nu a consumat alcool

Ştirea “senzaţională” legată de numele preşedintelui CJC, prezentată ieri de posturile de televiziune, au acreditat ideea că Nicuşor Constantinescu ar fi adormit la volan pentru că ar fi consumat băuturi alcoolice. Conducerea IPJ Constanţa a dispus efectuarea unei cercetări prealabile a celor şase agenţi, “întrucît există suspiciuni cu privire la modul defectuos în care au acţionat”, urmînd ca, în funcţie de rezultat, să fie sesizat Consiliul de Disciplină. Într-o conferinţă de presă susţinută ieri, comisarul şef Adrian Rapotan, adjunctul şefului IPJ Constanţa, a declarat că unul dintre poliţiştii de la SPR care a fost prezent la locul incidentului, agentul şef adjunct Gheorghe Moldoveanu, a depus, în apărare, procesul verbal de constatare încheiat în urma efectuării testului cu aparatul Drager, în prezenţa martorului Mihai Cosoiu, imediat după incident. Rezultatul a arătat că Nicuşor Constantinescu nu consumase alcool. Ieri, la întîlnirea aleşilor locali PSD de la Bucureşti, unde a fost prezent, Nicuşor Constantinescu a explicat ce s-a întîmplat în noaptea de joi spre vineri: “E revoltător să transformi o problemă de sănătate într-o mare bombă de presă, într-o mare ştire naţională, ca şi cum aş fi omorît cetăţeni ai Alianţei pe trecerea de pietoni şi i-aş fi băgat în portbagaj! Astea sînt enormităţi care dovedesc neseriozitatea unor gazetari din Romania şi goana lor după senzaţional. Pur şi simplu conduceam maşina, mi s-a făcut rău şi am oprit-o în intersecţie la Capitol. Am dat telefon să vină colegii să mă ajute, au venit şi m-au dus la medic. Aici mi s-a acordat un tratament corespunzător şi ăsta a fost marele accident! N-am încălcat nicio lege, nu am omorît pe nimeni, nu am trecut pe roşu... Cu toate astea, sînt vedetă! Dacă muream, eram credibil pentru toată presa şi făceau o ştire mai importantă pînă la groapa mea.”

Exces de zel suspect al comandantului IPJ

Cei şase agenţi de poliţie care au ajuns la locul incidentului, împreună cu şefii structurilor Poliţiei Rutiere la nivel de municipiu şi judeţ au ajuns, aseară, în atenţia Consiliului de Disciplină. La finalul audierilor, s-a luat decizia sancţionării tuturor celor opt poliţişti. Trei dintre cei patru agenţi de ordine publică de la Secţia 1 Poliţie au fost pedepsiţi cu amînarea promovării în grad pe o perioadă de doi ani, iar cel de-al patrulea va fi trecut într-o funcţie inferioară. Membrii echipajului Poliţiei Rutiere care au fost chemaţi în intersecţia de la Capitol au primit sancţiuni mai aspre. Agentul Daniel Scurtu a fost penalizat cu diminuarea drepturilor salariale cu 5%, pe o perioadă de trei luni, iar pentru agentul şef adjunct Gheorghe Moldoveanu, cel care a efectuat alcooltestul, s-a hotărît excluderea din Poliţie. Şeful direct al acestor doi poliţişti, comisarul şef Cornel Balcan, aflat la conducerea Biroului Poliţiei Rutiere Constanţa, a fost sancţionat cu trecerea într-o funcţie inferioară celei pe care o deţine. La rîndul său, şeful direct al lui Balcan, comisarul şef Constantin Dancu, care conduce Serviciul Poliţiei Rutiere, îşi va primi, în următoarele trei luni, salariul diminuat cu 10%. Comandantului IPJ, cms şef Victor Popescu, i s-a părut prea blîndă decizia Consiliului de Disciplină referitoare la cms. şef Balcan, motiv pentru care a propus destituirea acestuia din Poliţie, o hotărîre în acest sens urmînd să fie luată de Inspectoratul General al Poliţiei. Cei sancţionaţi pot contesta sancţiunile în termen de cinci zile. La scurt timp după decizia Consiliului de Disciplină, cms şef Cornel Balcan a contestat sancţiunea primită, discutarea contestaţiei urmînd să aibă loc luni. Atitudinea conducerii IPJ Constanţa, a comandantului Victor Popescu este mai mult decît surprinzătoare în acest caz soldat cu sancţiuni drastice, în condiţiile în care, în urmă cu două luni, acelaşi Victor Popescu a dovedit o înţelegere părintească pentru subordonaţii săi care au dovedit o lipsă totală de reacţie în cazul scandalului de la hotelul Flora din Mamaia, unde o bandă de interlopi a devastat recepţia unităţii, a continuat seria distrugerilor la alte două cluburi şi i-a înspăimîntat pe turiştii din staţiune. Numele preşedintelui CJC, Nicuşor Constantinescu, este legat şi de evenimentul din vară, în calitate de acţionar majoritar al hotelului devastat, dar şi de cel din noaptea de joi spre vineri, provocat de o problemă de sănătate. Şi dacă atunci Popescu a fost acuzat de şeful CJC de lipsa de reacţie şi incapacitatea de a gestiona o situaţie de criză, acum, comandantul IPJ dă dovadă de... un exces de zel suspect, în condiţiile în care nu s-a constatat vreo încălcare a legislaţiei, vreun prejudiciu, vreo victimă.