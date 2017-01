Poliţişti din New York, împuşcaţi în misiune

Situația din metropola americană New York este pe cale să devină extrem de tensionată pe fondul unui conflict deschis între Departamentul de Poliție și primarul Bill De Blasio, care s-a pronunțat împotriva violenței excesive a forțelor de ordine. Doi ofiţeri de poliţie din New York au fost împuşcaţi în cursul nopții de luni spre marțI, în Bronx, dar vieţile lor nu sunt puse în pericol. Ofiţerii răspundeau la un jaf într-un magazin și aveau descrierea suspectului în momentul în care au vrut să oprească maşina, fiind împuşcaţi, unul în cot şi celălalt în spate. Atacatorul este în continuare în libertate, a adăugat Departamentul de Poliție din New York, afirmând însă că este posibil ca acesta să fi fost împuşcat. Poliţia a încercuit imediat zona şi a trimis întăriri. „Acesta a fost un cartier agitat în anii '90 şi este şi astăzi”, a declarat John Cardillo, fost ofiţer de poliţie care a patrulat în zonă. „Furturile erau ceva comun când lucram aici şi erau multe împuşcături, mulți indivizi înarmaţi cu predispoziţia de a împuşca pe cineva”, a explicat acesta. Noul incident complică foarte tare relația dintre poliție și Primărie, un conflict în care ambele părți se acuză de lipsă de programe de sociale și de comunicare cu populația.