Poliţişti, escortă de lux pentru hoţii din Port

DESCINDERI „Uită-te în dreapta, că noi luăm din stânga!”. Aşa a rezumat procurorul de caz principiul după care trei grupări de hoţi au jefuit fără griji, în ultimele patru luni, trenurile ce au intrat în Portul Constanţa, obţinând profituri imense, sub oblăduirea unor poliţişti şi agenţi de pază pe care i-ar fi plătit pentru a-i lăsa să „lucreze” în pace. Oamenii legii spun că schema afacerii era extrem de complexă. După patru luni de filaj, perioadă în care au documentat „organigrama” celor trei reţele ce îşi împărţiseră Portul Constanţa, dar şi presupusa colaborare dintre hoţi şi poliţişti, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA) Constanţa au efectuat, ieri dimineaţă, în jurul orelor 06.00, 15 descinderi, la domiciliile suspecţilor, dar şi la locurile lor de muncă. Una dintre percheziţii a vizat o societate comercială din judeţul Tulcea. Oamenii legii au reţinut pentru audieri zeci de suspecţi, dintre care 15 poliţişti, care au fost aduşi de dubele Jandarmeriei la sediul DGA Constanţa. „Avem 57 de suspecţi cercetaţi în dosar, dar alte aproximativ 15 persoane implicate nu au fost identificate. Estimez că se vor formula propuneri de arestare pe numele a 15-20 dintre cei anchetaţi”, a declarat procurorul de caz, Teodor Niţă. Poliţiştii cercetaţi fac parte din Serviciul Poliţiei Transporturi Maritime Constanţa, Secţia Regională de Poliţie Transporturi Constanţa, Secţia 5 Poliţie şi Garda de Coastă.

TERITORII Anchetatorii spun că cele trei găşti de hoţi furau cereale, îngrăşăminte, dar şi fier vechi, din trenurile care intrau în Portul Constanţa sau din incintele unor societăţi comerciale. Potrivit procurorilor, hoţii ar fi acţionat întotdeauna în colaborare cu poliţiştii. „În cazul în care angajaţii CFR anunţau prin linia unică 112 că vagoanele sunt atacate de hoţi, poliţiştii îi avertizau pe suspecţi: „plecaţi, că au fost alertaţi ai mei!”. De obicei, hoţii ştiau care sunt sectoarele în care echipajele de poliţie nu patrulau. Sistemul era unul foarte inteligent. Hoţii primeau de la poliţişti chiar şi sigilii pe care le foloseau pentru resigilarea dispozitivelor de închidere a vagoanelor. De aceea, în unele cazuri, fapta era descoperită abia atunci când marfa era descărcată”, a explicat procurorul de caz. Cele trei grupări de hoţi îşi împărţiseră, pur şi simplu, Portul Constanţa. Regula nescrisă era că membrii celor trei găşti nu aveau voie să intre pe teritoriile care nu le aparţineau. „La un moment dat, unul dintre membrii unei aripi a fost bătut pentru că a furat din zona altei subgrupări. L-au pedepsit pentru concurenţă neloială”, a declarat Teodor Niţă.

HOŢI CU ESCORTĂ Potrivit anchetatorilor, hoţii i-ar fi plătit pe poliţiştii şi pe agenţii de pază care îi lăsau să „lucreze” în linişte. „Le dădeau agenţilor de pază câte 50 de lei pe tură pentru fiecare faptă. Pentru poliţişti, atenţiile ajungeau până la 100 de lei”, a mai precizat procurorul de caz. Interceptările telefonice efectuate de oamenii legii arată că, în unele cazuri, aveau loc „negocieri” extrem de dure între poliţişti şi protejaţii lor. „La un moment dat, unul dintre agenţii de poliţie l-a ameninţat într-o convorbire pe şeful unei subgrupări că îl va împuşca în cap dacă îi mai dă doar 100 de lei. I-a explicat că trebuie să plătească taxă de pantă, adică trebuie să dea bani ca să scoată bunurile sustrase din port”, a explicat procurorul Teodor Niţă. Implicarea poliţiştilor era, potrivit procurorilor, extrem de adâncă. „În unele cazuri, suspecţii scoteau fierul vechi din Portul Constanţa, însoţiţi de un echipaj de poliţie sau de agenţii de pază, care acţionau ca antemergător. După ce ieşeau din port, dubele hoţilor erau preluate de alte maşini de Poliţie, ce îi escortau pe suspecţi până la centrele de colectare, acolo unde marfa era vândută”, a declarat procurorul Teodor Niţă.

„NU SUNTEM VINOVAŢI” Cei 57 de suspecţi sunt cercetaţi pentru asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, fapte de corupţie şi furt calificat. Una dintre descinderi a avut loc la sediul Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime Constanţa. Oamenii legii au percheziţionat clădirea, dar şi un autoturism marca Skoda, aflat în parcarea instituţiei, din care au ridicat mai multe probe. În momentul în care au fost scoşi din sediul instituţiei, unii dintre poliţişti şi-au susţinut nevinovăţia: „Nu suntem vinovaţi de nimic. Nici măcar nu ni s-a spus de ce suntem acuzaţi, am fost reţinuţi abuziv de la 6 dimineaţa! Nu am fost implicaţi în nimic”. Scandalul din port a stârnit reacţii la vârful Poliţiei Române. „Aceşti oameni nu fac cinste uniformei pe care o poartă. Sesizarea a venit de la noi şi vreau să vă spun că am oferit Parchetului întreaga noastră colaborare în acest caz, pentru că vrem să scăpăm de persoanele care comit astfel de fapte şi să curăţăm sistemul”, a declarat pentru „Telegraf” chestorul Liviu Popa, şeful Poliţiei Române. „Cei doi lucrători din cadrul Secţiei 5 acuzaţi de fapte de corupţie vor fi suspendaţi până la finalizarea cercetărilor”, a precizat ieri insp. Gelu Manolescu, purtătorul de cuvânt al IPJ Constanţa. Acţiunile de ieri au fost derulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, cu sprijinul DGA Constanţa, Poliţiei de Frontieră Constanţa, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa şi Jandarmeriei.

Răzvan MIHĂILESCU, Andra RAFTU