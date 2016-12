Poliţiştii de la Rutieră, eliberaţi din arest

Patru ore au durat ieri, pledoariile avocaţilor în recursul celor 11 subofiţeri ai Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa, arestaţi alături de trei angajaţi civili pentru luare de mită şi dare de mită, trafic de influenţă, abuz în serviciu, folosirea în mod direct sau indirect de informaţii ce nu sînt destinate publicităţii, permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii şi fals intelectual. Apărătorii le-au cerut magistraţilor Curţii de Apel Constanţa înlocuirea măsurii arestării preventive cu obligarea de a nu părăsi localitatea sau ţara pentru clienţii lor iar instanţa a decis eliberarea tuturor din arest. „Instanţa admite recursurile declarate de inculpaţi şi dispune rejudecarea propunerii de arestare de către Tribunalul Constanţa. Revocă măsura arestării preventive şi anulează mandatele de arestare, dispunînd punerea de îndată în libertate a inculpaţilor!”, a anunţat, ieri, în şedinţă publică, preşedintele completului de judecată, magistrat Viorica Lungu, după deliberări ce au durat mai bine de două ore. Decizia a fost primită cu ropote de aplauze de zecile de rude şi prieteni ai celor 14 poliţişti, care au izbucnit în plîns de bucurie că îşi vor lua acasă soţii şi copiii aflaţi în arest. Urmează ca, în cîteva zile, Tribunalul Constanţa să rejudece propunerea de arestare preventivă şi să dea o nouă soluţie.

Acuzaţii fără dovezi solide

Pledoariile avocaţilor au sunat toate aproape la fel. „Proba infailibilă a procurorilor este înregistrarea convorbirilor telefonice, care au fost interpretate de anchetatori după cum au vrut ei ca să sune a luare de mită şi a trafic de influenţă. Dar unde sînt martorii, actele falsificate? Vă cer să îi obligaţi pe procurori şi poliţişti să vă aducă cauze penale bazate pe material probator, concret, solid, nu pe convorbiri telefonice care pot fi interpretate!”, a spus avocatul Apostol Armeanu. El a adăugat că din nici un act de urmărire penală nu rezultă cine, cînd şi cum a primit şi a dat mită şi nici cuantumul sumei. „Judecătorul de fond a luat cu copy-paste propunerea de arestare, la care a adăugat nişte afirmaţii privind pericolul public pe care îl reprezintă acuzaţii pentru că sînt poliţişti. Din februarie pînă în iunie, telefoanele acestora au fost ascultate. În această perioadă, ei au stat în stradă, au dat amenzi, au participat la traficul rutier...nu au prezentat pericol public? Nu, pentru că au fost de folos!”, a adăugat Armeanu. La rîndul lui, avocatul Cătălin Filişan a spus: „Am stat în anchetă 24 de ore, timp în care nu ni s-a dat nici apă să bem. În aceste condiţii, este evident că a scăzut capacitatea avocaţilor şi a inculpaţilor de a se apăra. Convorbirile telefonice sînt pseudo-probe, care nu au nici o legătură cu acuzaţiile aduse. În mod neînţeles, numai pentru o parte dintre poliţişti s-a formulat propunere de arestare, deşi şi cei liberi sînt acuzaţi de aceleaşi infracţiuni ca cei încarceraţi, aşa că măsura arestării preventive nu îşi găseşte justificarea!” Toţi avocaţii au spus că acuzaţiile au fost făcute la modul generic şi nu individual, aşa cum cere legea, iar cei 14 nu s-au putut apăra cum trebuie. Pe de alt parte, procurorul de şedinţă a susţinut că Parchetul nu a luat o decizie pripită cînd a propus arestarea preventivă şi s-a bazat pe faptul că acuzaţii sînt poliţişti şi trebuie să respecte legea nu să o încalce.

Curajul unui poliţist de a spune adevărul

Dacă ceilalţi acuzaţi au spus doar că sînt de acord cu pledoariile avocaţilor lor, singurul care a avut ceva de spus instanţei a fost agentul Paul Mihai Ciolpan: „Din 20-25 de persoane oprite zilnic în trafic, cel puţin 15 îţi oferă bani. Depinde de tine de cît de tare eşti ca să refuzi. Noi aveam ordin să amendăm numai pietonii şi nici nu îndrăzneam să venim cu procese verbale pentru contravenţii date şoferilor. Dacă îi opream în trafic, le dădeam un avertisment verbal şi atît. Noi nu vrem să ne sustragem de la urmărirea penală. Am fi putut fugi cînd s-au făcut percheziţiile, dar nu am făcut-o, cu ce ne-ar fi ajutat?”. Într-o situaţie specială se afla agentul Cosmin Cristian care la sfîrşitul acestei săptămîni se însoară şi toate pregătirile de nuntă erau făcute la data arestării sale. În sală s-a aflat şi soţia agentului Marius Ivan, care este în ultima lună de sarcină şi şi-a asumat riscul de a fi lîngă soţul ei aflat în boxa acuzaţilor.

Săltaţi din paturi de „mascaţi”

Din grupul celor 14 fac parte 11 subofiţeri: Gigi Cristian Ruşescu, Andrei Daniel Mircea, de 24 de ani, Elvin Cadîr, de 23 de ani, Iulian Dumitru Maxim, de 31 de ani, Enis Vuap, de 23 de ani, Bogdan Andrei Călugăru, de 25 de ani, Cosmin Cristian, de 28 de ani, Mihai Paul Ciolpan, de 35 de ani, Marius Ivan, de 28 de ani, Cristina Gherlan, de 25 de ani şi Cristian Nazarovici de 33 de ani. Cei trei „civili” care au stat lîngă agenţi în celulele IPJ Constanţa sînt Alin Bogdan Drughe, de 25 de ani, George Guliu, de 42 de ani şi Gigel Budur, de 27 de ani. Ceilalţi poliţişti „săltaţi” în dimineaţa de 25 iunie de acasă de trupele speciale sînt cercetaţi în stare de libertate. Amintim că nu mai puţin de 39 de subofiţeri suspectaţi de fapte de corupţie au fost săltaţi, săptămîna trecută, din paturi, de către mascaţi, şi aduşi cu dubele la sediul Direcţiei Generale Anticorupţie Constanţa. Casele poliţiştilor au fost răsturnate cu susul în jos de ofiţerii anticorupţie, care, ajutaţi de zeci de jandarmi, au făcut, începînd cu orele 6.00, peste 50 de percheziţii, în urma cărora au ridicat computere, laptop-uri, înscrisuri, bani şi documente. Percheziţii au fost efectuate şi în birourile Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR), de pe strada Cuza Vodă, de unde anchetatorii au plecat cu mai multe unităţi centrale şi dosare, probe pe care le-au adus apoi la sediul Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa. Zeci de maşini ale Jandarmeriei au făcut nenumărate curse între sediul DGA Constanţa şi clădirea Parchetului, însoţind, la audieri, o treime din personalul actual al SPR Constanţa.

DGA, dat în judecată

Totul a început, se pare, în luna noiembrie a anului trecut, la doar cîteva zile după un jaf petrecut în oraşul Hîrşova. Imediat după atac, anchetatorii au dat în consemn autoturismul lui Marian Alexandru Lupu, unul dintre principalii suspecţi în acest caz. Atunci au intrat în atenţia procurorilor agenţii de poliţie Andrei Daniel Mircea, Elvin Cadîr şi Enis Vuap care, conform procurorilor, l-ar fi avertizat pe Marian Alexandru Lupu că poliţia este pe urmele lui. Seria gesturilor necugetate a continuat pe 19 noiembrie 2008, cînd agenţii Andrei Daniel Mircea şi Elvin Cadîr, i-ar fi comunicat lui Marian Alexandru Lupu dispunerea echipajelor de poliţie de pe raza municipiului Constanţa şi misiunile pe care acestea le aveau, încălcîndu-şi astfel atribuţiile de serviciu. Şi aşa a început ancheta, care a dus la decimarea Poliţiei Rutiere Constanţa. Prezent la proces, liderul Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual Constanţa (SNPPC), sinsp. George Caraivan, a declarat că azi sau mîine va depune plîngere penală împotriva DGA Constanţa pentru felul în care a acţionat cu ocazia efectuării percheziţiilor. „Au dat buzna peste oameni în casă, au bruscat familiile, au lovit chiar şi un copilaş, părinţii poliţiştilor au fost culcaţi pe burtă... A fost o intervenţie în forţă exact ca în cazul celor mai periculoşi infractori!”, a spus Caraivan.

Primiţi cu bucurie de familii

În jurul oei 18.00, cei 14 acuzaţi au părăsit arestul IPJ Constanţa, la poarta instituţiei fiind aşteptaţi de zeci de persoane. Ei au fost întîmpinaţi cu lacrimi de bucurie de familiile care i-au aşteptat cîteva ore în faţa sediului Poliţiei Judeţene. Rudele nu şi-au revenit încă din şocul suferit în timpul percheziţiilor domiciliare: „Au intrat cu două pistoale în mînă peste noi în casă. Mi-au fluturat prin faţă un o hîrtie despre care ziceau că este ordinul de percheziţie. A durat un sfert de oră. S-a repezit la fiul meu şi l-a pus la perete. Mi-au luat toţi banii din casă, 20 de milioane care îi aveam pentru nuntă. Aveam într-o cutiuţă un lanţ de aur al nevestei mele, pe care la sfîrşitul percheziţiei nu l-am mai găsit.”, a declarat tatăl unuia dintre poliţiştii eliberaţi. Avocatul Cătălin Filişan, care reprezintă în acest dosar patru subofiţeri, a precizat: “Decizia luată de magistraţi este una corectă. Acesta este, de altfel, rolul instanţei de control judiciar: să corecteze greşelile instanţelor inferioare. Am spus-o şi o repet- lipsesc probele care să dovedească comiterea faptelor respective. Infracţiunea nu se săvîrşeşte la telefon. Dosarul este alcătuit din interceptări şi din filaje. Nu există flagrant. Aşteptăm acum rejudecarea propunerii de arestare”.

Reacţii ale şefilor subofiţerilor acuzaţi

Prim adjunctul şefului IPJ Constanţa, cms. şef Adrian Rapotan: „După un scandal de acest gen toată lumea întreabă - ce măsuri aţi luat, ce veţi face în viitor? Avem un protocol de colaborare încheiat cu DGA conform căruia lucrători din cadrul acestei structuri au efectuat, anul acesta, două instruiri de prevenire a faptelor de corupţie cu poliţiştii de la Rutieră. În plus, şi comanda IPJ Constanţa a efectuat trei instruiri în acelaşi sens cu agenţii de circulaţie. Imaginea ne-a fost pătată dar, totodată, ne bucurăm că vom scăpa de nişte oameni care nu fac cinste uniformei pe care o poartă. Asta, în situaţia în care vor fi găsiţi vinovaţi. ”

Şeful Serviciului Poliţiei Rutiere (SPR) Constanţa, cms. şef Constantin Dancu: „Am crezut întotdeauna în justiţia din România. După decizia luată astăzi de magistraţi pot spune că voi avea încredere pînă la sfîrşitul vieţii mele. Din punctul meu de vedere, anchetatorii au greşit atunci cînd s-au hotărît să mediatizeze atît de rapid acest caz. Cred că e bine ca în viaţă să analizezi cu foarte multă atenţie lucrurile, înainte de a lua o hotărîre. Sper să mă pot întîlni astăzi cu cei 11 subofiţeri. Dacă nu, îi voi vedea mîine (n.r. - azi), cînd se vor întoarce la serviciu”.

Şeful Biroului Poliţiei Rutiere Constanţa, insp. Ciprian Sobaru: „Arestarea lor a însemnat o lovitură de imagine pentru Poliţia Rutieră şi o scădere a credibilităţii noastre pentru că aceşti agenţi cercetaţi, ale căror nume au fost făcute publice, lucrează în stradă şi pot fi oricînd recunoscuţi de participanţii la trafic. 19 dintre ei sînt în subordinea mea, îi cunosc şi nu mă aşteptam să se repete scenariul de la Iaşi. Eu sînt totuşi optimist şi cred că ancheta va scoate adevărul la iveală.”