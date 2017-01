Poliţiştii de la Transporturi, primiţi în AQUAPOL

Pentru a face faţã traficului feroviar, maritim şi aerian, aflat în continuã creştere, începînd din 2003, conducerile Poliţiilor Transporturi din statele membre UE au pus bazele mai multor organizaţii care sã asigure cooperarea şi schimbul de informaţii. Dupã ce în luna august a acestui an poliţiştii români de la Transporturi au fost primiţi ca membri cu drepturi depline în cadrul organizaţiei RAILPOL, ce are drept obiectiv întãrirea cooperãrii între structurile poliţieneşti din domeniul feroviar, luna aceasta, reprezentanţii Poliţiei Transporturi din România au început demersurile pentru aderarea ţãrii noastre şi la AQUAPOL (Organizaţia Europeanã a Poliţiilor Transporturi Navale şi Operatorilor Navali). În acest sens, în perioada 5-10 noiembrie, o delegaţie a Poliţiei Transporturi, din care au fãcut parte cms. şef Sorin Gîfei, director al Direcţiei Poliţiei Transporturi, cms. şef Ioan Bucur, şeful Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Constanţa şi cms. Gheorghe Sorlea, şeful Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Timişoara, a participat la lucrãrile AQUAPOL, care s-au desfãşurat la Budapesta. Potrivit cms. şef Bucur, întîlnirea a fost un bun prilej pentru poliţiştii români de a-şi prezenta realizãrile şi strategiile pentru dezvoltare, reuşind sã-i impresioneze pe colegii lor din Olanda, Austria, Belgia, Cehia, Slovacia, Ungaria şi Franţa. "Iniţial, ar fi trebuit ca primirea României în AQUAPOL sã se ia în discuţie abia în 2007, iar aderarea sã aibã loc abia în anul urmãtor. Pînã la sfîrşitul întrunirii care a avut loc în Ungaria însã, am reuşit sã-i convingem pe reprezentanţii celorlalte state cã structura noastrã este compatibilã cu structurile europene, drept care aderarea României va fi luatã în discuţie în urmãtoarele douã sãptãmîni", a declarat cms. şef Ioan Bucur. Poliţiştii români recunosc cã mai au destule de învãţat de colegii europeni, pe primul loc aflîndu-se schimbarea mentalitãţii. Şi în privinţa logisticii mai este de lucru, şalupele performante ale românilor impresionîndu-i pe poliţiştii strãini care nu se aşteptau sã avem dotãri moderne. Un avantaj al aderãrii României la organizaţia AQUAPOL îl constituie accesul poliţiştilor români la o bazã de date comunã, "Linguanet", în care se vor gãsi informaţii referitoare la personalul navigant şi pasageri, la nave, transporturi, încãrcãturi şi orice alte informaţii care se referã la domeniul naval. Profitînd de aceastã vizitã în Ungaria, reprezentanţii Direcţiei Poliţiei Transporturi Române le-au propus colegilor din Serbia, Cehia şi Ungaria, formarea unui parteneriat, numit "Patru state-un spaţiu comun de siguranţã europeanã", care prevede printre altele ca poliţiştii români sã-i însoţeascã pe românii care cãlãtoresc cu trenul pe ruta România - Ungaria sau România - Austria pînã la destinaţie pentru siguranţa acestora.