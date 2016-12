Poliţiştii din Deleni, găsiţi vinovaţi de Corpul de Control

Cei doi poliţişti acuzaţi că au distrus probele biologice într-un caz de viol din 2010 au fost găsiţi vinovaţi de membrii Corpului de Control al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa. „În urma unor sesizări, la scurt timp de la comiterea infracţiunii de viol (n.r. - 11 august 2010), la Postul de Poliţie Deleni a fost trimis Corpul de Control. Din cauza neregulilor descoperite, a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa pentru neglijenţă în serviciu“, a declarat adjunctul şefului IPJ Constanţa, cms. şef Adrian Rapotan. Din câte se pare, unul dintre cei doi poliţişti din Deleni, şeful de post, agent-şef Ovidiu Vasile Velican, sau ag. Valentin Drăgan, se face vinovat de distrugerea probelor. Procurorii nu au dat până în prezent nicio rezoluţie în acest caz. „De fiecare dată, poliţiştii îmi spuneau că nu a sosit rezultatul probelor ADN. Miercurea trecută, am fost la Postul de Poliţie din Deleni. Şeful de post, agentul-şef Ovidiu Vasile Velican, a început să îl acuze pe subordonatul său, ag. Valentin Drăgan. A spus că este un idiot, că nu ştie ce a făcut cu probele, că trebuia să le ducă la IPJ Constanţa, să fie ţinute la rece. Apoi a mai spus că Drăgan este incompetent şi a făcut mai multe boacăne, pentru care este anchetat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. Despre dosarul de viol, mi-a spus că este la procurori. Am plecat dezamăgit, iar joia trecută am fost la Parchet. Un prim-procuror mi-a spus clar că cei doi poliţişti care trebuiau să ancheteze cazul, nu doar Drăgan, ci şi Velican, sunt cercetaţi într-un dosar. Despre dosarul cu violul mi-a zis că a plecat la Poliţia Deleni de câteva săptămâni“, a declarat Ion Gâscă, fiul victimei violului, Ileana Gâscă.