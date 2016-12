Poliţiştii din Eforie, salvaţi de CJC de la îngheţ

Preşedintele Traian Băsescu, prezent la bilanţul Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI), a declarat că oriunde ai pune degetul în sistem dai de corupţie. Ceea ce a uitat Băsescu este faptul că el şi PDL pe care l-a cocoţat la guvernare au fost cei care au redus nu numai veniturile poliţiştilor, ci şi numărul acestora, România fiind în prezent într-o reală criză în ceea ce priveşte ordinea şi liniştea publică. Dacă de la nivel central nu se dă doi bani pe siguranţa cetăţeanului, la nivel local şi judeţean, această problemă este considerată a fi prioritară. Am văzut cum Primăria Constanţa pregăteşte să înfiinţeze Poliţia Locală cu numărul maxim de posturi pentru ca locuitorii oraşului să se simtă în siguranţă. Şi Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) încearcă, în măsura posibilităţilor pe care le are, să ajute poliţia naţională cu bani din bugetul propriu, pentru că de la nivel ministerial nici nu se pune problema să se obţină fonduri. În prima şedinţă a CJC din 2011, consilierii judeţeni au aprobat cu majoritate de voturi două proiecte care privesc mai degrabă Ministerul de Interne. Primul se referă la alocarea unei sume către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică pentru buna desfăşurare a activităţii în cadrul programului naţional ”ORLIP-Ordine şi Linişte Publică”. ”În scopul bunei desfăşurări şi a continuităţii programului ORLIP, am decis alocarea sumei de 165.000 lei pentru procurarea de carburanţi, baterii, asigurări la maşinile instituţiei, reparaţiile şi reviziile acestora. Dorim ca prin acest ATOP să reuşim să contribuim la prevenirea infracţionalităţii pe raza judeţului Constanţa”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. Un alt proiect aprobat de consilierii judeţeni se referă la acordul de asociere dintre CJC şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa în vederea susţinerii financiare pentru achiziţionarea unei centrale termo-electrice, a caloriferelor, conductelor, robinetelor etc, pentru sediul Poliţiei staţiunii Eforie. ”Solicitarea făcută de conducerea IPJ a fost motivată de întreruperea de către MAI a tuturor proiectelor de investiţii, din care făcea parte şi proiectul de la Eforie. În adresa pe care am primit-o de la IPJ Constanţa se spune că investiţia în instalaţia de încălzire este necesară având în vedere că încălzirea spaţiilor din sediul Poliţiei Eforie se face cu radiatoare electrice. Cred că acestea sunt problemele asupra cărora ar trebui să se aplece Guvernul Boc. Să avem în primul rând nişte instituţii ale statului funcţionale, cu oameni plătiţi corespunzător, care să îşi desfăşoare activitatea în condiţii decente. Sunt problemele reale ale României, pe care Guvernul Boc le ignoră, pentru că nu poate să le rezolve”, a spus preşedintele CJC.