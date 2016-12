Poliţiştii încep protestele

MITING. Peste 400 de poliţişti sunt aşteptaţi astăzi să ia parte la un protest organizat de Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC), filiala Constanţa, pe platoul din faţa Prefecturii. Oamenii legii sunt nemulţumiţi de tăierile salariale de 25% impuse în această vară de Guvernul Boc, de disponibilizările pregătite de Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI) şi de lipsa unui dialog real între sindicate şi factorii de decizie. „La acest miting, care va dura două ore, vor lua parte 200 de poliţişti de frontieră şi 200 de poliţişti din cadrul IPJ Constanţa. Nu este vorba despre o grevă pentru că oamenii care vor veni acolo se vor afla în afara orelor de program. Alţii sunt în concedii. Situaţia poliţiştilor este cu adevărat dramatică. Unii dintre ei deja au părăsit Poliţia de Frontieră şi au plecat peste hotare pentru a-şi găsi locuri de muncă. Reducerile salariale i-au adus pe oameni în situaţia de a nu-şi putea acoperi cheltuielile lunare, de a nu-şi putea achita ratele la bănci. Ne-am săturat ca statul pe care îl servim să-şi bată joc de noi. Nimeni nu ne oferă informaţii clare despre restructurările deja anunţate. Oamenii sunt într-o perpetuă stare de tensiune”, a declarat cms. şef Ion Vasilică, preşedintele Biroului Teritorial al SNPPC – IJPF Constanţa. „Dacă în această săptămână revendicările noastre nu sunt auzite, lunea viitoare, toţi liderii de sindicat din ţară vor pleca la Bruxelles pentru a protesta în faţa Comisiei Europene faţă de aceste nedreptăţi”, a adăugat sinsp. George Caraivan, liderul SNPPC Constanţa.

ACTIVITATE LIMITATĂ. „Am discutat şi eu cu oamenii şi mi-au dat asigurări că cetăţenii nu vor avea de suferit ca urmare a măsurilor de protest care încep mâine (n.r - azi). Poliţiştii vor veni la serviciu, dar nu vor mai lucra ore suplimentare. Nimeni nu-i poate obliga să stea la locul de muncă peste program, dacă orele suplimentare nu sunt plătite. În plus, am înţeles că au de gând să ia acasă toate bunurile personale pe care le-au adus la birouri pentru a-şi desfăşura activitatea mai uşor. Nici acest lucru nu le poate fi interzis. Dreptul la proprietate este sfânt. Totuşi, sunt convins că poliţiştii nu-şi vor reduce activitatea cu 25%, aşa cum au anunţat”, a spus cms. şef Dumitru Catană, inspectorul şef al IPJ Constanţa. Sindicaliştii au avertizat că, începând de astăzi, vor răspunde doar solicitărilor primite prin linia unică 112, nu vor mai face audieri în dosare şi nu vor mai lucra peste program. Sindicaliştii din Poliţie au anunţat că îşi vor limita activitatea la 75%, în semn de protest faţă de tăierile salariale de 25%, impuse în această vară de Guvernul Boc. Şi oamenii legii avertizează că ideea blocării complete a sistemului are tot mai multă susţinere în filialele de sindicat din întreaga ţară. „Din 20 septembrie, anumite activităţi vor fi reduse. Poliţiştii vor merge în teren, dar vor sta în puncte fixe, nu vor acţiona decât la apelurile de urgenţă 112. Poliţiştii de la Rutieră nu vor mai dirija circulaţia, nu vor mai da amenzi, ci doar avertismente. În plus, nu vor mai face audieri în dosarele penale. Avertizăm autorităţile să nu facă presiuni asupra noastră pentru că s-ar putea să se trezească cu o revoltă fără precedent”, a declarat Marin Gruia, preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC).