Poliţiştii români patrulează pe litoralul bulgăresc

Poliţiştii români au fost detaşaţi şi în această vară pe litoralul bulgăresc, unde au patrulat alături de colegii lor bulgari şi le-au oferit consiliere cetăţenilor români care au ales să-şi petreacă vacanţa în staţiunile Albena sau Nisipurile de Aur. Sâmbătă, agenţii români care au făcut parte din a doua serie de detaşaţi a acestei veri şi-au încheiat misiunea şi s-au întors acasă. „Pe durata misiunii, poliţiştii noştri acţionează în uniformă şi execută acţiuni de patrulare cu poliţiştii bulgari, în patrule mixte. Rolul lor este de a-i consilia şi a le acorda sprijin cetăţenilor români aflaţi aici în vacanţă. Este al patrulea an în care poliţiştii români sunt detaşaţi în Bulgaria. Vorbim despre trei serii de poliţişti detaşaţi începând cu 1 iulie şi până pe 31 august. Fiecare serie este formată din patru poliţişti, doi în staţiunea Albena şi doi în Nisipurile de Aur. Iniţiativa aceasta s-a bucurat de succes atât din partea autorităţilor bulgare, cât şi din partea turiştilor români aflaţi aici în concediu”, a declarat cms. şef Viorel Tudose, din cadrul Direcţiei de Ordine Publică a Poliţiei Române. „Misiunea noastră s-a derulat fără probleme. Au existat mai multe sesizări venite de la cetăţeni români cazaţi aici, în staţiunea Albena, dar în general acestea au vizat chestiuni minore, probleme la o casă de schimb valutar din cauza lipsei comunicării sau a cursului afişat care nu era în concordanţă cu cel practicat. Oamenii se simt mai în siguranţă atunci când ne văd şi ştiu că, în cazul în care este necesar, pot apela la ajutorul unui poliţist român”, a declarat ag. şef adj. Răducu Caraivan, unul dintre poliţiştii detaşaţi în a doua serie pe litoralul bulgăresc.

SUTE DE TURIŞTI CONSILIAŢI Unii dintre poliţişti au luat parte pentru prima dată la acest tip de misiune, iar alţii se află deja la al patrulea an. „Vin de patru ani aici şi până acum nu am avut probleme deosebite. Albena este o staţiune liniştită. În general, turiştii români au probleme legate de comunicare aici, iar noi facem tot posibilul pentru a-i ajuta şi a-i îndruma. Noi îi ajutăm să comunice cu autorităţile bulgare, în cazul în care se iveşte o problemă. Toţi poliţiştii care vin aici trebuie să fie vorbitori de limbă bulgară”, a declarat ag. şef pp. Florin Anghel. Potrivit Poliţiei Române, poliţiştii detaşaţi în acest an în Bulgaria, în prima serie, au consiliat 593 de turişti români, în special cu privire la informaţii referitoare la identificarea unor spaţii sau în legătură cu prevederile legislative din ţara gazdă, şi au asistat 43 de turişti români implicaţi în diferite evenimente, facilitându-le comunicarea cu autorităţile din statul vecin. De asemenea, au participat alături de poliţiştii bulgari la 93 de intervenţii la evenimente, cele mai multe vizând aplanarea unor stări conflictuale, ridicarea de autovehicule parcate ilegal, precum şi solicitări făcute în urma operaţiunilor de schimb valutar. La data de 28 iunie 2010, la Giurgiu, şeful Poliţiei Române, chestorul Petre Tobă, şi secretarul general al Ministerului de Interne bulgar au semnat „Regulile privind realizarea controalelor rutiere comune în zona de frontieră, precum şi a misiunilor de patrulare comune a autorităţilor competente din România şi Bulgaria“.