Poliţiştii şi procurorii români luptă eficient împotriva corupţiei

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii (SUA) la Bucureşti a participat, ieri, la o conferinţă de presă privind lupta anticorupţie în România. Mark Gitenstein a afirmat că, de când a venit în România, a constatat că poliţia şi procurorii fac o treabă tot mai bună reţinând şi arestând pe cei care se fac, poate, vinovaţi de infracţiuni legate de corupţie. „Eu asta o interpretez ca o eficientizare a luptei anticorupţie, ca un lucru foarte bun. Şi cred că meritaţi să fiţi lăudaţi pentru asta”, a declarat ambasadorul SUA. „Când eram tânăr şi lucram pentru actualul vicepreşedinte Biden, am dedicat foarte mult timp problemei criminalităţii. Am lucrat foarte mult pentru a întări capacitatea organelor de aplicare a legii mai ales în domeniul antidrog. Şi am constatat că pe măsură ce poliţia devenea tot mai eficientă în a face arestări în rândul traficanţilor de droguri, lumea s-a alarmat, se temea că această creştere a arestărilor a însemnat o agravare a problemei traficului de droguri. De fapt, poliţia făcea o treabă tot mai bună\", a adăugat ambasadorul Mark Gitenstein.