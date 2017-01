Poliţistul italian care a împuşcat o româncă susţine că a respectat procedurile legale

Cotidianul italian „La Stampa” relatează în pagina electronică de ieri, că poliţistul italian care a împuşcat mortal o româncă susţine că şi-a făcut doar datoria, respectînd pe deplin procedurile legale. Carabinierii îmbrăcaţi în haine civile au desfăşurat, sîmbăta trecută, o operaţiune împotriva unei bande de hoţi români bănuiţi că au furat, în mod repetat, bunuri, dintr-un supermagazin din localitatea Ivrea, provincia Torino. Trei dintre suspecţi au fost urmăriţi de agenţii de ordine în timp ce ieşeau din magazin cu sticle de băuturi alcoolice furate, în valoare totală de circa 300 de euro. Ei s-au urcat într-un autoturism marca Lancia K, la volanul căruia se afla un al patrulea complice, şi el tot român. Ignorînd semnele unuia dintre poliţişti, ieşit în stradă, şi care cerea şoferului să oprească, românul a accelerat, fiind urmărit îndeaproape de maşina forţelor de ordine. Ajunşi la un al doilea punct de control, în faţa aceluiaşi poliţist, Alessandro Sartore, românii au accelerat din nou, fiind aproape de a-l accidenta pe acesta cu autovehiculul. Poliţistul susţine că în acel moment, a tras două focuri de armă în aer şi văzînd că maşina românilor nu se opreşte, a ţintit direct spre aceasta, trăgînd alte trei focuri. În urma incidentului, Mariana Chisoi, de 37 de ani, care se afla pe scaunul din dreapta şoferului, a fost rănită grav de un glonţ şi a murit, sîmbătă seara, în sala de reanimare a spitalului din Ivrea, unde fusese supusă unei intervenţii chirurgicale delicate. Ceilalţi trei pasageri au autoturismului, Ştefan şi Mariana Costache, ambii de 40 de ani, şi şoferul Nicu Chisoi, de 39 de ani, au fost arestaţi pentru furt cu circumstanţe agravante, la care s-a adăugat acuzaţia de tentativă de omor împotriva poliţistului, în cazul şoferului. În faţa procurorilor care l-au audiat, dar care nu au formulat încă nicio acuzaţie împotriva sa, agentul Alessandro Sartore, în vârstă de 33 de ani, care lucrează de 15 ani în cadrul poliţiei italiene, a declarat pe un ton trist, dar ferm: \"Mi-am făcut doar datoria. Era să mă calce maşina, am tras în aer şi nu s-au oprit. Am fost obligat să trag în direcţia maşinii\".

Poliţistul a adăugat: \"Era o acţiune coordonată, ştiam de mult timp că banda de români fura din supermagazinul Conad. Mi-a fost frică atunci cînd am văzut că autoturismul venea direct spre mine, mi-a fost frică, de aceea, am tras în aer. Dar ei veneau direct spre mine. Ori ei, ori eu, am fost obligat să trag în maşină. Nu ca să omor pe vreunul, desigur, dar a trebuit să mă apăr\". Chestorul-adjunct Paola Capozzi, în subordinea căruia lucrează Sartore, a afirmat la rîndul său că nu are ce să-i reproşeze agentului de ordine, care a acţionat \"cu profesionalism, respectînd regulamentul\".