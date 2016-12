Politizarea lui Neptun

În această perioadă de adânci prefaceri revoluţionare, Paul Foleanu s-a afirmat plenar ca un neobosit ideolog al PD-L Mangalia, fiind la un pas de a-l detrona, în materie de popularitate portocalie, pe mentorul său în ale politichiei, Zanfir Iorguş. Cum domnul deputat trebuie să combată pe mai multe fronturi, chiar dacă în Parlamentul României este mai puţin vizibil, şi-a găsit un înlocuitor pe măsură în teritoriu. În anumite privinţe, Foleanu pare a fi, după vorbă, după port, sosia lui Iorguş. Cel puţin, ca să nu mergem prea departe cu comparaţiile, în cuget şi în simţiri… În calitatea sa de lider de grup, Foleanu reuşeşte să stimuleze spiritul revoluţionar în rândurile consilierilor care se războiesc de o bună bucată de vreme cu primarul Mangaliei. În această ipostază, acţionează ca un brav conducător, ceea ce îl apropie şi mai mult de Iorguş, un inventiv generator de lanţuri umane în jurul unor pajişti arse de soare sau jumulite de diverse ierbivore trecătoare. Faţă de ortacii săi din Consiliul Local Mangalia, uniţi pe altarul referendumului, repet, în cuget şi în simţiri, domnul Foleanu are un stil de acţiune diferit şi mult mai revoluţionar decât nivelul actual de conştiinţă obştească. Domnia sa lucrează cu faxul. Deunăzi, presa a relatat despre implicarea faxului domnului Foleanu în conflictul generat de blocarea sub streaşina CL Mangalia a bugetului pentru anul 2010. În disputa amendamente contra amendamente la buget, Paul Foleanu a încins faxul aflat în dotarea SC Neptun-Olimp, bombardând Primăria Mangalia cu diverse note şi indicaţii. Scopul - reanimarea, după metoda gură la gură, a mult controversatului buget local, care a generat marea gâlceavă din Consiliul Local. Secvenţa cu pricina ilustrează, cum nu se poate mai bine, inutilitatea demersurilor absurde întreprinse de consilierii puşi pe răfuială şi faptul că se consumă aiurea timp şi energie. În calitatea sa de director al SC Neptun-Olimp, domnul Foleanu are cu totul alte priorităţi, dat fiind specificul activităţilor care prefaţează deschiderea sezonului estival. Atenţie, în condiţiile în care bugetul alocat salubrizării zonei sudice a litoralului a fost redus drastic, inclusiv cu votul domniei sale! Înţeleg că trebuia îndreptate erorile comise după declanşarea scandalului generat de polemicile care au sfârtecat bugetul local, dar nu într-un sediu străin de Primărie şi cu antet de societate comercială… Din mai multe puncte de vedere, iniţiatorii acestui demers, pentru că sunt sigur că domnul Foleanu a fost împins de alţii de la spate, au comis o mare eroare. Nu spun că este vorba de vreo ilegalitate, ca să fim bine înţeleşi. Din punct de vedere moral însă, am de făcut o observaţie. În contextul generat de comentariile despre politizarea unor instituţii, SC Neptun-Olimp a rămas în raza de acţiune a polemicilor pe această temă. Paul Foleanu nu ar trebui să uite că numirea sa în funcţia de director, cu binecuvântarea partidului, a declanşat diverse comentarii, chiar în sânul PD-L Constanţa, printre nemulţumiţi numărându-se şi Nae Negrea, întors din drum de mai multe ori. Cu alte cuvinte, putea să evite, dată fiind poziţia pe care o ocupă în prezent, să dea apă la moara adversarilor săi, care s-au grăbit să reia această temă. Cu atât mai mult cu cât disputa în care este implicat, mă refer la conflictul cu primarul Claudiu Tusac, în calitate de consilier local, e tot una politică!