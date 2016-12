Polonezii ne văd în roz

Atractivitatea României pentru investitorii străini ar trebui să fie alimentată de măsuri de relaxare fiscală, precum reducerea TVA la 20%, urmată de scăderea la 19% din 2017, tăierea taxei pe dividende de la 16 la 5% și eliminarea taxei pe construcțiile speciale de anul viitor, apreciază managerul Fondului Proprietatea (FP), polonezul Greg Konieczny. În opinia sa, sectoarele cu cel mai mare potențial de creștere sunt energia, transporturile, IT-ul, băncile, construcțiile, agricultura și sănătatea. IT-ul, spre exemplu, reprezintă 6% din PIB, dar, în opinia lui Konieczny, are potențial să atingă cel puțin 10% în următorii ani datorită infrastructurii solide, costurilor reduse și forței de muncă bine pregătite - „Fundamentele macroeconomice sunt pozitive - datoria publică se situează sub 40% din PIB, deficitul bugetar a fost ținut sub control în ultimii ani, deficitul de cont curent a coborât sub 1% din PIB, pentru prima dată în ultimii 25 de ani, iar inflația este la minime istorice. Cu alte cuvinte, România este într-o formă bună după încheierea programului cu Fondul Monetar Internațional“. Totodată, consumul intern a crescut puternic în 2015 (cu un ritm de aproape 5%) și ar trebui să accelereze anul acesta, pe fondul reducerii TVA și măririi salariilor în sectorul public. Ca urmare, rata de creștere economică ar putea depăși nivelul de 5% în 2016, apreciază oficialul FP. Și piața locală de capital are, la rândul său, un potențial de creștere semnificativ, iar acest lucru a fost vizibil încă de anul trecut, când bursa noastră s-a situat printre cele trei piețe de frontieră care au avut o performanță pozitivă.