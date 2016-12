Polonezii nu se mulțumesc cu un egal la București

Considerată marea favorită a Grupei E, naționala de fotbal a Poloniei țintește cele trei puncte în duelul cu România, programat vineri, de la ora 21.45 (în direct la TVR 1), pe Arena Națională din București, în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2018. „Noi am făcut tot ceea ce trebuia pentru a pregăti acest meci. Am observat la antrenamente că și din punct de vedere mental suntem pe drumul cel bun. Sunt convins că vom arăta pe teren tot ceea ce am pregătit în aceste zile. Vom face tot posibilul să câștigăm meciul cu România. Suntem pregătiți pentru un meci greu. Întâlnim o echipă care în ultima perioadă a arătat o organizare foarte bună. Ne dorim să controlăm meciul din primul minut, dar contează și ce va face adversarul. Daum este un antrenor valoros care a câștigat campionate în Germania și Turcia, dar noi trebuie să ne concentrăm pe jocul nostru. Cu siguranță, România are un plan de joc, însă, repet, important este cum vom juca noi. Toți jucătorii au primit informații despre adversarii direcți. Cunoaștem calitățile lor și ale noastre, dar ne propunem să câștigăm acest meci”, a spus selecționerul polonez, Adam Nawalka.

Tehnicianul a precizat că va fi nevoie de aportul tuturor jucătorilor săi pentru a câștiga meciul de vineri. „Echipa României va juca pentru a obține toate cele trei puncte. În ceea ce ne privește, nu este vorba doar despre a juca inteligent, important va fi și cum vom lupta. Fiecare element din pregătirea acestui meci este important. Vom avea în față un adversar foarte bun din punct de vedere tehnic și tactic, așa că va conta felul în care vom reuși să aplicăm ceea ce am pregătit la antrenamente. Fotbalul este un sport de echipă și va fi nevoie de aportul tuturor jucătorilor pentru a câștiga”, a explicat Nawalka.

Și jucătorii polonezi sunt montați înaintea duelului cu România, mai ales că au rămas datori fanilor după prestațiile din aceste preliminarii. „Am venit la București cu gândul de a câștiga, deși cunoaștem potențialul echipei României. I-am văzut la Campionatul European și știm că pot juca foarte bine pe contraatac. Știm că este un adversar dificil, știm ce ne așteaptă, dar și noi ne cunoaștem valoarea. Suntem o altă echipă față de anii precedenți. Faptul că nu am învins România de mult timp într-un meci oficial este un element motivațional în plus pentru noi”, a spus mijlocașul Jakub Blaszczykowski. „Nu contează că suntem favoriți la acest meci. Important este că jucăm în deplasare împotriva unui adversar de calitate. Ceea ce este pe hârtie nu contează. Pe stadion va fi o atmosferă frumoasă, sunt convins de asta. Trebuie să demonstrăm pe teren dacă suntem favoriți”, a adăugat mijlocașul Grzegorz Krychowiak. Un alt mijlocaș, Piotr Zielinski a declarat că la finalul partidei de vineri speră să facă schimb de tricouri cu Vlad Chiricheș, colegul său de la Napoli. „În cantonamente la Napoli, stau în aceeași cameră cu Vlad. Am discutat despre acest meci, dar foarte puțin. Nu am pus niciun pariu, poate la final vom face schimb de tricouri”, a precizat polonezul.

Echipele probabile - România (selecționer Christoph Daum): Tătăruşanu – Benzar, Chiricheş, Dr. Grigore, Latovlevici - Hoban, R. Marin - Chipciu, Stanciu, B. Stancu - Fl. Andone; Polonia (selecționer Adam Nawalka): Fabianski - Piszczek, Glik, Pazdan, Jedrzejczyk - Krychowiak, Linetty - Blaszczykowski, Zielinski, Grosicki - Lewandowski. Arbitru: Damir Skomina (Slovenia).

Tot vineri, în Grupa E, vor avea loc meciurile Armenia - Muntenegru (ora 19.00, Digisport 2) și Danemarca - Kazahstan (ora 21.45, Digisport 1). Clasament: 1. Muntenegru 7p (7-1), 2. Polonia 7p (7-5), 3. ROMÂNIA 5p (6-1), 4. Danemarca 3p (3-4), 5. Kazakstan 2p (2-7), 6. Armenia 0p (1-8).

Citește și:

Meci decisiv pentru tricolori împotriva Poloniei