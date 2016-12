Polonezii preferă să-şi ţină banii la ciorap

Mai puţin de jumătate dintre polonezi (43%) reuşesc să facă economii, dar fiecare al cincilea polonez îşi păstrează banii acasă, în ciorapi sau sub saltele, în loc să-i depună la o bancă, arată un sondaj Money Track realizat de Centrul Adam Smith. În plus, numai 10% dintre polonezi îşi investesc economiile. În general, cei care reuşesc să facă economii au peste 24 de ani şi locuiesc în marile oraşe, dar şi locuitorii satelor sunt atenţi cu banii. Totuşi, 75% dintre polonezi au conturi bancare, 68% folosesc cardurile de debit, iar 42% au acces la sistemul bancar online. Fiecare al patrulea polonez chestionat afirmă că are cel puţin un card de credit. Cu toate aceastea, polonezii sunt reticenţi în a folosi produse bancare mai avansate cum ar fi împrumuturi, investiţii pe termen lung sau depozite. Numai 15% dintre polonezi fac împrumuturi, 13% au depozite de economii, 6% au o ipotecă şi numai 4% cumpără bond-uri sau acţiuni, arată sondajul.

MoneyTrack mai arată că 39% dintre polonezi sunt mulţumiţi de situaţia lor financiară. În general sunt persoane al căror venit mediu de persoană în familie se ridică la 1.201 zloţi, circa 311 euro. Sondajul a fost realizat în noiembrie 2010 pe un eşantion de 1.000 de polonezi.