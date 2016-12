Polonezii şi românii - cele mai multe poziţii în cadrul personalului administrativ debutant al CE

Polonezii şi românii ocupă cele mai multe poziţii în cadrul personalului administrativ debutant din Comisia Europeană, scrie The Economist, notând că, deşi funcţionarii europeni nu reprezintă statul de provenienţă, ţările doresc să-şi plaseze oamenii în posturi-cheie. Potrivit datelor publicate de The Economist, circa 11% din personalul administrativ debutant al Comisiei Europene provenea, în 2013, din Polonia, în timp ce aproximativ 8,5% era din România. Pe locul trei se află Germania, cu puţin peste 8%, urmată de Italia - aproape 8%, Belgia şi Franţa - în jur de 7%, Spania - peste 5% şi Marea Britanie - aproape 3%. The Economist notează că, deşi funcţionarii europeni nu reprezintă statul de provenienţă, ţările membre doresc să-şi plaseze oamenii în posturi-cheie. Publicaţia mai notează că în ultimii ani se remarcă "o tendinţă extraordinară" de creştere a numărului de funcţionari debutanţi proveniţi din Polonia şi România, în timp ce reprezentarea Italiei a scăzut dramatic de la aproape 25% din totalul personalului în anii 1980. Şi Franţa încearcă să-şi menţină influenţa în cadrul instituţiilor de la Bruxelles, dar aceasta este în declin. Dacă în ceea ce priveşte poziţiile de top, Marea Britanie stă bine, la nivelul "junior" situaţia este la polul opus.