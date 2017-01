Poluare mare la New Delhi

Locuitorii orașului indian New Delhi sunt sfătuiți să rămână în case, din cauza nivelului ridicat de poluare a aerului, care este de 90 de ori mai mare decât standardele maxime recomandate de Organizația Mondială a Sănătății, informează presa internațională. Potrivit oficialilor, nivelul de poluare a crescut din cauza arderii miriștilor, după recoltarea culturilor. Conform unui raport al UNICEF, peste 300 de milioane de copii din lume sunt expuși unor niveluri de poluare mai mari decât standardele recomandate de Organizația Mondială a Sănătății. În cazul capitalei indiene New Delhi, cifrele poluării sunt alarmante, acesta fiind unul dintre cele mai poluate orașe. Potrivit UNICEF, aproximativ 600.000 de copii, cu vârste sub 5 ani, mor în fiecare an din cauza bolilor asociate poluării.