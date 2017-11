Poluarea, din nou la un nivel periculos la New Delhi

Calitatea aerului din capitala Indiei, New Delhi, a atins, din nou, duminică, niveluri alarmant de scăzute, stațiile de monitorizare indicând o nouă creștere a poluării, situație descrisă drept "urgentă" de către experții în sănătate, conform DPA. Nivelul ridicat al umidității atmosferice, de aproximativ 98%, a contribuit la formarea unei pelicule dense de smog deasupra orașului, conform unui reprezentant al Departamentului Meteorologic din India. Acest smog ar putea să fie dispersat abia marți sau miercuri când sunt anunțate precipitații. În fiecare iarnă regiunea orașului New Delhi se confruntă cu uriașe valuri de poluare atmosferică. Temperaturile mai scăzute și lipsa vântului fac ca particulele poluante cu diametre mai mici de 10 micrometri (PM10), cele mai periculoase, să se mențină în suspensie în atmosferă, ajungând la un nivel de peste 50 de ori mai mare decât cel considerat sigur de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Autoritățile din Delhi au declarat stare de urgență, au închis școlile și i-au sfătuit pe cei care suferă de maladii cardiace sau pulmonare, precum și copiii și bătrânii să rămână în case. De asemenea, a fost interzisă circulația camioanelor în interiorul orașului, au fost sistate lucrările pe șantierele de construcții și a fost interzisă folosirea generatoarelor diesel. Conform autorităților, principalul motiv al acestui val de poluare este faptul că fermierii au ars miriștile din jurul orașului pentru a curăța terenul cultivabil. Până când această problemă este abordată, locuitorii din New Delhi vor continua să respire aerul poluat, a adăugat el.

New Delhi, un oraș cu o populație de 19 milioane de locuitori, a fost inclus printre orașele cele mai poluate din lume în studiile din ultimii ani, iar eforturile de a limita înrăutățirea calității aerului nu au dat roade până în prezent, notează DPA.