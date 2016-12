Oficialii americani au decis să închidă un aeroport pentru că polul nord magnetic deviază către Rusia. Decizia a fost luată de oficialii din Tampa, statul Florida, iar avioanele vor rămâne la sol până săptămâna viitoare. Polii Pământului îşi inversează locul la un anumit interval de timp, acest fenomen având loc ultima dată acum 780.000 de ani. Procesul durează în jur de 1.500 de ani. Transporturile aeriene sunt afectate pentru că sistemele de navigare ale avioanelor folosesc polul nord magnetic ca punct de referinţă.

Oamenii de ştiinţă credeau până de curând că inversarea polilor magnetici ai Pământului are loc la întâmplare. Cu toate acestea, o echipă de fizicieni italieni a studiat mai atent proprietăţile statistice ale apariţiei acestor inversiuni în timp şi au descoperit că nu sunt întâmplătoare, ci seamănă cu statistica cutremurelor. În timpul unei inversiuni a polarităţii, polul nord magnetic al Pământului devine polul sud, şi invers. În timpul ultimilor 160 de milioane de ani au avut loc sute de asemenea inversări, ultima acum 780.000 de ani. O inversare completă durează câteva mii de ani şi are consecinţe îngrijorătoare, ce includ punerea în dificultate a păsărilor migratoare sau a altor animale, precum rechinii, şi posibila expunere a Pământului la razele cosmice. Razele cosmice sunt în mod normal respinse de câmpul magnetic al Pământului, însă în timpul inversării, la un moment dat, câmpul magnetic devine zero.

Oamenii de ştiinţă înţeleg foarte puţin în ce constă efectiv mecanismul cauzal din spatele acestor inversări şi până de curând ideea cea mai răspândită era că au loc la întâmplare. Cu toate acestea, Vincenzo Carbone şi colegii săi din cadrul Universităţii Calabria au descoperit că secvenţa de inversări ale polarităţii nu este descrisă de o distribuţie de probabilitate Poisson, specifică proceselor aleatoare, ci de o distribuţie Lvy, o distribuţie de probabilitate ce caracterizează prezenţa unor efecte de memorie. Adică, inversările de polaritate nu sunt independente unele de celelalte, ci sunt corelate.