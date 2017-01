Polus Center Constanţa, un concept urban de ultimă generaţie

Factorii economici şi sociali ai Constanţei vor avea, începînd cu anul viitor, un nou centru de forţă. Numele său este Polus Center Constanţa şi va fi cel mai mare centru regional multifuncţional de la Marea Neagră. Acest nou proiect a fost demarat oficial ieri, cînd reprezentanţii TriGranit Development Corporation, alături de primarul Constanţei, Radu Mazăre, şi arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, au pus piatra de temelie. Centrul este situat pe bulevardul Aurel Vlaicu şi reprezintă investiţia de 140 de milioane de euro a companiei de management, dezvoltare şi investiţii TriGranit, unul dintre cei mai importanţi jucători de pe piaţa imobiliară din Europa Centrală şi de Est, care are la activ 30 de proiecte în 11 ţări şi investiţii de 8,5 miliarde de euro. Arpad Torok, directorul de dezvoltare din cadrul companiei a declarat că suprafaţa totală a construcţiei va fi 105.000 de mp, dintre care suprafaţa comercială va fi de 50.000 de mp, incluzînd şi un hypermarket de 16.000 mp! „Centrul va cuprinde toate elementele vieţii sociale de care o persoană are nevoie ca să se simtă împlinită: bănci, agenţii de turism, centre medicale, farmacii, săli de conferinţe, oficii poştale, servicii de telefonie, curăţătorie, reparaţii pantofi şi multe alte servicii. Polus Center Constanţa va fi cel mai mare centru regional multifuncţional de pe litoralul românesc al Mării Negre şi va oferi vizitatorilor nu numai asigurarea efectuării unor cumpăraturi diverse şi de calitate, dar şi posibilităţi de divertisment şi relaxare, printr-un echilibru perfect între ambient, confort şi siguranţă. La noi, vizitatorul trebuie să găsească tot ce îi trebuie şi să se simtă în deplină siguranţă. Avem în proiect construirea a 2.200 de locuri de parcare, atît terestre cît şi subterane. Toate parcările, ca şi locurile de joacă şi de relaxare, vor fi păzite, astfel ca factorul de risc să fie minim şi să înlăturăm orice posibil inconvenient”, a mai declarat el.

Polus Center se doreşte a fi întruparea simbolului de agora, piaţa vechilor antici, centrul comunităţii, iar factorii implicaţi în acest proiect sînt de părere că va reuşi! Noul centru civic al Constanţei va oferi clienţilor zone verzi, spaţii largi de acces, piaţete, străzi, peisaje interioare şi exterioare. „Polus Center va adăposti sub acelaşi acoperiş aproape 200 de magazine (mobilă, electronice, îmbrăcăminte, încălţăminte, modă, cărţi şi papetărie, articole sportive, jucării, bijuterii, cadouri etc.), sector alimentar, sector mărfuri generale, cinematograf multiplex cu 8 săli de proiecţie şi sistem de sonorizare de ultimă generaţie, alte facilităţi de divertisment şi restaurante tematice. Pentru că nu facem rabat la calitate, spaţiile sînt deja, în proporţie de 62%, contractate de brand-uri cu renume internaţional din domeniu. Polus Center reprezintă, pur şi simplu, un concept urban de ultimă generaţie”, a explicat Demjan Sandor, preşedintele TriGranit, conturînd astfel dimensiunile reale ale acestui uluitor proiect şi implicarea reală pe care o va avea în viaţa constănţenilor. Preşedintele TriGranit a ţinut să mulţumească autorităţilor locale pentru sprijinul pe care l-au asigurat, sprijin fără de care acest proiect nu ar fi fost posibil. „La ora actuală, în România, există două mari surse de venit, românii care muncesc în Europa şi investiţiile străine. Dacă nu am avea investiţiile, nivelul de trai ar fi cu mult mai scăzut decît este acum. Odată cu această investiţie, suma acestei modalităţi economice de evoluţie a ajuns, în Constanţa, la un miliard de euro. Pe lîngă zeci de milioane de euro pentru firmele subcontractante, Polus Center vine şi în sprijinul pieţei regionale a forţei de muncă, deoarece va crea peste 2.000 de noi locuri de muncă permanente, ceea ce înseamnă că bunăstarea locuitorilor oraşului va creşte. Acesta este motivul pentru care am sprijinit întotdeauna şi voi sprijini şi de acum înainte conceptul de investiţie”, a declarat primarul Radu Mazăre.

Directorul operaţional al companiei investitoare, Sandor Nyul, a estimat că, odată ajuns la deplina maturitate, Polus Center va atrage în jur de 12 milioane de vizitatori pe an. Constructorul general este compania Arcadom, o subsidiară locală a firmei ungureşti cu acelaşi nume, un partener mai vechi al lui TriGranit, iar proiectanţi, Assix Creations şi Bose International. Lucrarea va fi inaugurată în cel de-al doilea trimestru al anului viitor.