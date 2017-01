Pomana mielului pentru turismul politic

La debutul său ca ministru al Turismului, Elena Udrea, încălzită pesemne de aburii apelor termale din Bucureşti, o adevărată descoperire epocală!, ne-a promis celor de pe litoral marea cu sarea. Aia de la Cacica sau din salinele părăsite? Ne-a vorbit, înainte de pomana mielului lui Dinescu, despre măreţele sale proiecte şi, cu foarte mult aplomb, despre litoralul românesc, ca temă de bază, viitor de aur are! Aiurea! Foarte mulţi naivi incurabili, care cred în promisiunile aleşilor noştri, se aşteptau ca, după ospăţul deocheat din apropiere de oraşul unde s-a răsturnat căruţa cu proşti, Elena Udrea să se pună pe treabă şi să renunţe la deliciile culinare, copioase şi pompoase, care dăunează grav siluetei. Poate i-a căzut mielul greu în braţe! Poate şi-a îngreunat bila de atîtea şi atîtea tocături tradiţionale cu muzică de taraf! Cert este că, la acest moment, ne-am fi aşteptat ca ministrul Turismului să-şi mute comandamentul pe litoral pînă la deschiderea sezonului estival. Chiar pînă la sfîrşitul lui, dacă nu sîntem prea exigenţi… Cu un minim efort, ar putea împăca şi mielul poet şi varza. Repet, în naivitatea lor, constănţenii chiar au crezut că litoralul reprezintă o prioritate pentru ministreasa blondă, capabilă, nu-i aşa!, să facă nenumărate vrăji! Sigur, Elena Udrea are priorităţile sale, dar ele ţin mai mult de… politic. OK. Atunci, ca să fim în ton cu moda, să rebotezăm nucleul pe care îl conduce ca fiind Ministerul Turismului Politic. După apucături şi năravuri, seamănă foarte mult cu Sulfina Barbu, care, într-o perioadă de amare aduceri aminte, a condus Ministerul Mediului Politic, cel mai mare producător de noduri în papură şi de beţe numa’ bune de pus în roate. Am citit, deunăzi, într-un ziar local, că Virgil Cîrstea, fostul şef al lacurilor şi parcurilor din Bucureşti, a fost numit administrator al SC Mamaia SA. Abia atunci m-am dumirit de ce Elena Udrea nu se poate concentra pe subiectul pregătirea sezonului estival, altfel de cum s-a făcut pînă acum. Prioritar este mielul politic. El trebuie pus musai pe locul la care rîvneşte în structurile statului rămase vacante pe litoral. Dacă luăm în calcul trecutul său de neobosit şi neînfricat comandant de navă, Virgil Cîrstea este un personaj mai mult decît important pentru ţară. Domnia sa face parte din categoria celor care, pînă la un punct, fie că se numeşte Calafat, fie Anvers, are aceeaşi biografie cu Traian Băsescu. Cum cine este Traian Băsescu? Tratat ca un apropiat al Elenei Udrea, e firesc ca domnul Cîrstea să fie mult mai important decît pregătirile aferente deschiderii sezonului estival de pe pîrlitul nostru de litoral! În definitiv, cu sau fără domnul Cîrstea, SC Mamaia SA trebuie să se înscrie în parametrii fixaţi de actualul algoritm politic. Ca şi mielul lui Dinescu, care a mai întors roata cu Băsescu, după obiceiul meşteşugarilor populari pîrîţi. Virgil Cîrstea este un cadru de turism de nădejde pentru şefa Ministerului Turismului Politic. El şi-a “făcut mîna”, cum se zice, pentru că o avea defectă de atîta navigaţie, în perioada cînd a răspuns, cu mult simţ civic şi demnitate, de soarta staţiunii Costineşti. Ne aflam în anii cînd noi nu ne vindeam ţara! Dar, în cele din urmă, mistuit de atîta dor, s-a aşezat, ca orice navigator care se respectă, tot lîngă Băsescu, pe atunci, primarul general al Capitalei. Astăzi, surprinzător, dar poate numai pînă la alegerile prezidenţiale, fără dulap cu scheleţi! Chiar dacă problema domnului Cîrstea se rezolvă, şi nu văd cine s-ar lua la trîntă cu CV-ul său, pentru că cei de pe uscat nu au norocul lui Emil Boc, Elena Udrea tot nu este liniştită. Trebuie, într-un fel, să fie îngăduitoare şi cu mielul politic din sudul litoralului, care se dă de ceasul morţii să-şi pună omul lui în fruntea SC Neptun. Poţi să-l potoleşti aruncînd pe el un lighean cu ape termale colectate din centrul istoric al capitalei României? Primeşte el tichete de turism la schimb cu postul respectiv? Are Ministerul Turismului Politic pregătită o strategie adecvată pentru contracararea celor care vor să continuie privatizările cu japca de pe litoral? Mă întorc la priorităţile zilei. Cît timp disputele pentru anumite funcţii de conducere vor continua să se afle în centrul atenţiei factorilor de răspundere din ministerul de resort, litoralul riscă să fie lăsat de izbelişte…