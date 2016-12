Pompier constănţean, vicecampion mondial la atletism

CAMPIONAT MONDIAL Plt. adj. Gheorghe Romaşcanu, şofer pe autospeciale în cadrul Staţiei Midia Năvodari, a câştigat titlul de vicecampion mondial la proba de atletism – 1.500 m la Campionatele Mondiale ale Poliţiştilor şi Pompierilor organizat la New York. Pompierul constănţean a reprezentat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea” al judeţului Constanţa şi Asociaţia Sportivă „Dinamo-Pompierul” Constanţa. La competiţia care a fost organizată în perioada 25 august – 05 septembrie 2011 au participat aproximativ 17.000 de sportivi, pompieri şi poliţişti, de pe toate continentele, care s-au întrecut la toate disciplinele. Plt. adj. Gheorghe Romaşcanu a participat la două probe de atletism: proba de 1.500 m şi, respectiv, cea de 3.000 m cu obstacole, rezultatele obţinute la ambele probe fiind excelente având în vedere că este vorba de o competiţie mondială. La proba de 3.000 m cu obstacole, constănţeanul s-a clasat pe locul IV, iar la proba de 1.500 m a câştigat titlul de vicecampion mondial, pe locul întâi clasându-se Rai Tek Kumur, Singapore, iar pe locul al treilea Marck Lesnicki, Polonia.

PASIUNE Gheorghe Romaşcanu susţine că a început să practice atletismul la 18 ani, avându-l ca antrenor pe Dumitru Mihăilescu şi spune că va continua să practice acest sport atât cât îl va ajuta organismul. El a ajuns pompier dintr-o întâmplare. „Am început sportul la 18 ani, la Clubul Farul. Au fost competiţii minore, dar am dat de gustul sportului. Am ajuns pompier în 2006, când soţia mea a citit un articol într-un ziar şi a aflat că se fac angajări la pompieri. Am zis că merită şi am reuşit. În acea perioadă, eu eram şofer la RATC. Această medalie este o încununare a succeselor naţionale. Sunt foarte fericit că am reuşit, mai ales la vârsta asta. M-am pregătit toată vara“, a povestit Romaşcanu. Totodată, pompierul a declarat că „excursia“ în SUA nu a fost lipsită de peripeţii. „O zi şi jumătate am fost obligaţi să stăm în camerele hotelului din cauza uraganului Irene. Aşa a fost ordinul primarului. A fost ceaţă, ploaie şi un vânt foarte puternic. Am fost anunţaţi că hotelul, care avea 39 de etaje, va scârţâi puţin, lucru care s-a şi întâmplat“, a spus pompierul. Cea mai grea misiune la care a participat Romaşcanu a fost în 2009, la o explozie urmată de incendiul de pe platforma Petromidia. Amintim că, în urma incendiului izbucnit în secţia de granulare a instalaţiei de polietilenă de joasă presiune, şi-au pierdut viaţa trei muncitori.