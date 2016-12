Pompierii londonezi... suprasolicitaţi

Brigada de pompieri din Londra şi-a multiplicat intervenţiile provocate de cătuşe blocate şi de organe sexuale rămase captive în locuri insolite, din cauza romanelor din trilogia erotică „Fifty Shades of Grey”, de E.L. James. În romanele din seria „Fifty Shades of Grey”, un bestseller erotic, personajul principal, Christian Grey, mânuieşte la perfecţie biciul, cravaşa şi cătuşele şi o iniţiază pe tânăra Anastacia Steele în arta sadomasochismului, fără a comite nicio stângăcie.

În viaţa reală, însă, lucrurile sunt ceva mai complicate. Pompierii londonezi pot depune mărturie. După apariţia romanelor scrise de E.L. James, în 2012, intervenţiile vizând cătuşe blocate sau penisuri rămase captive în locuri nepotrivite s-au multiplicat peste măsură în capitala britanică. „Păstraţi întotdeauna cheile în apropiere”, imploră populaţia, într-un comunicat de presă, brigada de pompieri din Londra, care a fost nevoită să intervină de 79 de ori în ultimul an pentru a elibera de cătuşe cuplurile care au dorit să îşi condimenteze viaţa sexuală şi de nouă ori pentru a elibera un penis de inelul său penian. „Sfatul nostru este simplu: dacă inelul nu intră, nu forţaţi! Va fi dureros şi, în plus, veţi pierde mult timp sunând la serviciile de urgenţe, încercând să ne contactaţi”, susţin pompierii londonezi, care s-au mai confruntat şi cu tot felul de cazuri, dintre care unele par greu de crezut, precum cel al unui bărbat al cărui penis a rămas prins într-un aspirator sau acela în care au fost nevoiţi să ajute un individ care nu mai reuşea să îşi scoată penisul dintr-un prăjitor de pâine. „Cele mai multe dintre accidentele pentru care oamenii noştri au fost chemaţi ar fi putut fi evitate cu puţin bun simţ”, a declarat ofiţerul Dave Brown. „Nu ştiu dacă este vorba de un efect al trilogiei „Fifty Shades of Grey”, dar numărul de incidente cauzate de cătuşe rămase blocate a crescut. Ceea ce ştiu, însă, este faptul că, atunci când echipajele noastre ajung la faţa locului, cele mai multe dintre victime se înroşesc în 50 de nuanţe”, a adăugat acesta.