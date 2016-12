Ponta, așteptat ca pâinea caldă în România

12:57:37 / 02 Iulie 2015

despre lichelism

mai faredine, esti odihnit ,zic sa te duci la munca ,nu mai sta cu mana intinsa la pomana bolsevica si cu ochii beliti la laturile de pe mizeria 3tv si surorile ei. daca ai cap, gandeste cu el ! nu vezi ca banditii au incalecat tara asta ? ori esti vesel ca mitomanul mitocan v-a alocat 11.000 de m2 in bucuresti pt ridicarea moscheii ? si jigodia e chiar in casa ta - ia uita-te in oglinda !